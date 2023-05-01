Come progettare l’inserto personalizzato per il dropshipping

Gli inserti personalizzati vengono stampati con stampanti da ufficio di alta qualità su una carta testurizzata di pregio. Tenendo conto di questo, ecco alcuni aspetti fondamentali da considerare quando progetti il tuo inserto personalizzato.
Cosa fare:
- Design semplice. La tua stampa d’arte è la vetrina artistica per il tuo acquirente, quindi mantieni il design dell’inserto essenziale, con il focus sul messaggio per l’acquirente.
- Uso del bianco. Fai in modo che la maggior parte dello sfondo sia bianco puro (#ffffff): così si sfrutta il bianco naturale, leggermente caldo, della carta, che dà all’inserto un aspetto e una sensazione di alta qualità.
- Colori chiari. Dove serve il colore, usa una palette chiara con tonalità di bianco, bianco sporco, crema, grigio e colori pastello.
Cosa evitare:
- Colori scuri. Evita i colori intensi, in particolare neri, grigi scuri, blu scuri, ecc.
- Grandi campiture di colore. Cerca di usare il colore naturale della carta come sfondo.
- Immagini dettagliate. Evita immagini o fotografie molto dettagliate. Se le usi, trattale come elementi di accompagnamento e non come protagoniste.
- Caratteri piccoli. Mantieni la dimensione del carattere sopra i 12 pt e assicura una buona spaziatura tra parole e righe di testo.
Preparazione del file:
- Specifiche: file unito (cioè senza livelli)
- Spazio colore: Adobe RGB 98
- Dimensioni: A4 (210 x 297 mm)
- Formato: PDF
Esempi di design:
Per scoprire come caricare il tuo inserto personalizzato, segui questa guida passo passo semplice e veloce.