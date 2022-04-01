Quali stampe e cornici posso vendere in dropshipping?

Puoi vendere in dropshipping, in tutto il mondo, stampe fine art di qualità da galleria di tipo giclée e fotografico, oltre a cornici pronte.

Le stampe giclée e fotografiche sono scelte dagli artisti professionisti per il dettaglio finissimo, le carte pesanti, i colori brillanti e la riproduzione fedele dei colori. Scopri di più sulle nostre carte giclée e fotografiche qui.

Puoi anche vendere le tue stampe con cornici pronte. Sono realizzate in legno massello e vetro e sono disponibili in tre colori: nero, bianco e rovere. Puoi saperne di più sulle opzioni di cornice qui.

Tutto l’imballaggio sarà anonimo (white label) oppure brandizzato con il tuo marchio, se hai scelto questa opzione. Puoi inviare certificati per edizioni limitate o aperte in diversi stili, dal classico al contemporaneo. Infine puoi aggiungere ai tuoi ordini un inserto che racconti l’artista, la galleria o l’organizzazione artistica o creativa, oppure il progetto da cui proviene l’opera.

Scopri di più sulle carte giclée e fotografiche e sulle opzioni di incorniciatura per il dropshipping.