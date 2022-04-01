Come caricare un inserto personalizzato e aggiungerlo ai prodotti

Panoramica degli inserti personalizzati
Puoi includere un inserto personalizzato, una lettera per l’acquirente o un biglietto di ringraziamento negli ordini in dropshipping dei tuoi clienti. Per farlo, ti permettiamo di caricare un file PDF in formato A4 con il tuo design, che stamperemo insieme al tuo ordine.
Puoi assegnare 1 inserto/lettera per ogni variante di stampa. Se un cliente ordina più stampe con la stessa lettera, includeremo una sola lettera nel pacco.
Il servizio costa circa 2,50 € per ogni inserto unico inviato.
Ecco come aggiungere i tuoi inserti personalizzati nel tuo account creativehub:
Passo 1: carica il tuo file PDF
- Clicca sull’icona del profilo in alto a destra per accedere al menu principale delle impostazioni
- Seleziona “Art store settings” dal menu a tendina
- Seleziona “Brand settings” dal menu a sinistra
- Scorri fino in fondo alla pagina per accedere alla sezione “Letter to buyer”
- Clicca su “Upload” per aggiungere il tuo inserto personalizzato. (Nota: accettiamo solo file PDF)
- Hai la possibilità di caricare più design e anche di impostare una lettera predefinita per l’acquirente
Passo 2: assegna l’inserto personalizzato ai tuoi file di stampa
- Vai alla pagina “Files”
- Seleziona i file che vuoi vendere come stampe d’arte sul tuo sito – seleziona i file tramite la casella di spunta in alto a sinistra di ogni anteprima. Poi clicca su “Sell as print” tra le opzioni a destra
- Se non hai ancora aggiornato le impostazioni di vendita dei tuoi prodotti, puoi farlo ora con questo articolo di aiuto.
- Una volta aggiornate le impostazioni di vendita, seleziona la lettera che vuoi includere nell’ordine.
- Nella sezione “Letter to buyer” in alto a destra della pagina, seleziona il file PDF dal menu a tendina. Se hai impostato un PDF predefinito (Passo 1) in “Brand settings”, quell’inserto personalizzato sarà preselezionato nella sezione degli inserti.
- Ora puoi vendere le tue stampe includendo la lettera personalizzata per l’acquirente. Per modificare o rimuovere l’inserto, torna al menu a tendina del passaggio precedente e apporta le modifiche.
Altre opzioni di branding
Vuoi includere il tuo branding sulla confezione dei tuoi ordini in dropshipping? Nessun problema! Usa questa guida rapida per configurare il branding sulla confezione.