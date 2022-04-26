Il Dropshipping
dalla A alla Z
Se stai davvero considerando di vendere le tue opere online, avrai bisogno di prodotti di alta qualità, una riproduzione dei colori consistente ed un’esperienza fluida per i tuoi clienti. Utilizzando i nostri servizi, potrai stare sereno sapendo che sono usati dai migliori artisti del mondo.
Scelta del Prodotto
Cornice o non cornice, la scelta è tua
Offri ai tuoi clienti il prodotto perfetto con una scelta di 11 carte artistiche e fotografiche professionali e diverse cornici a disposizione
ARTE DI NIKI USAGI & JAVI LORBADA
Giclée
Ilford Cotton Textured
Ilford Cotton Textured è una carta robusta e con una grana molto accentuata, che offre una forte riproduzione dei neri e una buona intensità del colore con una grana che trattiene l’inchiostro e cattura la luce.
Giclée
Canson Baryta
Perfetta per immagini ad alto contrasto, così come per immagini con colori vividi e fluorescenti. La base baritata rende i bianchi più chiari e neri profondi mentre la superficie riflettente liscia e lucida esalta il dettaglio e la nitidezza dell’immagine.
Giclée
Epson Semi Gloss
Una carta semi-lucida molto versatile, scelta per la sua estetica fotografica, l’intensa riproduzione del colore, l’alto contrasto e la sensazione di resistenza e durevolezza.
Giclée
Hahnemühle Bamboo
Composta dal 90% da fibre di Bambù e dal 10% di cotone, è la nostra scelta più sostenibile. Questa carta dai toni caldi naturali, dalla superficie liscia e priva di sbiancanti ottici, offre la massima resistenza e durata.
Giclée
Hahnemühle Pearl
Con una sottile grana a buccia d’arancia e una base luminosa bianca neutrale, questa carta rende bianchi e neri molto naturali, offrendo anche una vibrante riproduzione dei colori e nitidezza dei dettagli. La più popolare tra i fotografi.
Giclée
Hahnemühle Photorag
La superficie opaca della Hahnemüle Photo Rag rende questa carta una tra le nostre carte più popolari tra artisti, illustratori e anche fotografi. La carta dona neri matte e tenui con una riproduzione del colore uniforme e eccellente nitidezza dei dettagli.
Giclée
German Etching
Questa spessa carta ha una base leggermente calda e una forte grana screziata. Crea una stampa con colori vividi e neri molto intensi che conferisce un ricco effetto finale e un alto contrasto, grazie alla grana della carta che è capace di trattenere più inchiostro e catturare la luce.
C-Type
Fuji Matt
Carta Fuji Crystal con una finitura semi-opaca. È una carta altamente versatile, molto naturale, rende bene tutte le immagini fotografiche e garantisce una lunga durata nel tempo.
C-Type
Fuji Gloss
Dona alle tue immagini più contrasto, lucidità e colori più forti se comparata a Fuji Matt, mantenendo le proprietà tonali e la riproduzione accurata.
C-Type
Fuji Flex
Questa carta extra lucida ha una base calda e conferisce una sensazione plastica al tatto con una finitura estremamente lucida, che dona un colore ricco e raffinato.
C-Type
Fuji Pearl
Fuji Pearl ha una base metallica molto ricca. I colori hanno una resa riflettente, metallica e tridimensionale. I semi-toni sono alti e le alte luci esaltano luminosità e iridescenza.
Giclée
Hahnemühle Photorag
La superficie opaca della Hahnemüle Photo Rag rende questa carta una tra le nostre carte più popolari tra artisti, illustratori e anche fotografi. La carta dona neri matte e tenui con una riproduzione del colore uniforme e eccellente nitidezza dei dettagli.
Giclée
Hahnemühle Pearl
Con una sottile grana a buccia d’arancia e una base luminosa bianca neutrale, questa carta rende bianchi e neri molto naturali, offrendo anche una vibrante riproduzione dei colori e nitidezza dei dettagli. La più popolare tra i fotografi.
Giclée
Epson Semi Gloss
Una carta semi-lucida molto versatile, scelta per la sua estetica fotografica, l’intensa riproduzione del colore, l’alto contrasto e la sensazione di resistenza e durevolezza.
Carte
Carte artistiche e fotografiche
Illustrazione e fine art
La scelta preferita di illustratori, artisti fine art, pittori, graphic designers e fotografi.
Fotografia
Usate principalmente da fotografi e altri artisti che desiderano ottenere un look specifico.
Campione di carte artistiche
Pacchetto campione di carte artistiche
Il nostro pacchetto campione di illustrazioni contiene una selezione di splendide immagini disegnate e dipinte a mano, che rappresentano una varietà di colori e soggetti. Ogni opera è stampata sulla carta che meglio valorizza tonalità, atmosfera e dettagli
18€ Ordina ora
ARTE DI JONATHAN PRYCE
Cornici con misure standard
Offriamo una selezione di cornici tradizionali di misure standard. Potrai scegliere tra 2 tipi, cornice premium e basic. Entrambi i tipi sono disponibili sia in bianco che in nero. Se la tua immagine non è in una dimensione adatta per la cornice, possiamo tagliare un passepartout su misura (disponibile in diversi colori). Poi inseriremo l’opera nella cornice, che sarà così pronta da essere appesa sulla parete del tuo cliente.
Più del 20% degli acquirenti di arte online acquista opere incorniciate, quindi, se non offri questa opzione nel tuo negozio, le tue vendite saranno inferiori. Ci sono 3 semplicissimi passaggi per scegliere la cornice e rendere disponibile nel tuo negozio un prodotto d'arte completo, pronto per essere appeso.
2
Aggiungi il passepartout
3
Pronto per essere appeso
Stili di cornici e passepartout
Attualmente disponibile nei formati A4, A3, A2, A1