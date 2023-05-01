Quali corrieri utilizzate per gli ordini in dropshipping?

Utilizziamo dati su affidabilità, velocità e costi per selezionare l’opzione più affidabile ed economica, così da ridurre al minimo i tuoi costi garantendo al tempo stesso che gli ordini arrivino ai tuoi clienti esattamente quando devono.

Con sedi di evasione negli Stati Uniti, nel Regno Unito e in Germania, utilizziamo un mix di corrieri e servizi postali (Royal Mail, DHL, UPS, USPS, DHL Paket, Warenpost) per far arrivare i tuoi ordini ai clienti in modo rapido e sicuro. Per maggiori informazioni sui nostri tempi di consegna (SLA) leggi questo articolo.