I nomi dei file sul sito devono coincidere con creativehub?

Non è obbligatorio che il nome/titolo del prodotto sul tuo sito coincida con il nome del file nel tuo account creativehub.
Tuttavia, è consigliabile che i nomi coincidano, per aiutarti a capire con chiarezza quale prodotto è quale ed evitare discrepanze in eventuali reimportazioni dei prodotti in futuro.
Inoltre, avere lo stesso nome del file su creativehub evita che il nome del prodotto sul sito venga sovrascritto durante la reimportazione, se le opzioni di importazione non vengono deselezionate.