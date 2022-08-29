Livello 3: crea urgenza d’acquisto con vendite a tempo limitato

In questo articolo ti mostriamo come pianificare, lanciare e promuovere con successo una vendita di stampe a tempo limitato. Ma prima di spiegarti come, partiamo dal perché dovrebbe interessarti. L’arte porta gioia, felicità e significato nella vita delle persone. Può sollevare lo spirito, far provare emozioni, creare un legame con il luogo in cui è esposta (come la propria casa) e aiutare a connettersi con persone affini, che amano lo stesso tipo di lavoro e condividono gli stessi valori.

Fin qui tutto bene! Ecco il punto: l’arte è un acquisto discrezionale. È quindi un acquisto più difficile da giustificare, nella propria testa, rispetto a ciò che si considera una necessità assoluta. Potrebbe essere uno dei migliori acquisti della loro vita, ma le persone hanno bisogno di una piccola spinta per farlo. È qui che entra in gioco la vendita di stampe a tempo. La scarsità e l’urgenza che questo tipo di vendita porta con sé sono l’incentivo di cui hanno bisogno per procedere all’acquisto.

Un altro motivo per cui la vendita a tempo è una buona idea è che ti permette di lanciare progetti distinti come vendite indipendenti. È molto utile per far avanzare un tema attuale del tuo lavoro e parlarne.

Infine, l’approccio della vendita a tempo ti aiuta a compartimentare gli sforzi di marketing e di vendita. Puoi concentrarti sulla vendita di stampe per 4-6 settimane, generare un po’ di entrate e poi passare oltre, concedendoti la libertà e la concentrazione per creare nuove opere. Ok, entriamo nel piano!

Il tuo piano in 6 settimane

Lancerai la tua vendita di stampe a tempo limitato nell’arco di 6 settimane. Per quanto riguarda la distribuzione del tempo, ti consigliamo di dedicare 1 giornata intera, idealmente all’inizio della settimana, a pianificare la settimana successiva. Poi, ogni giorno, dovrai dedicare 1-2 ore a mettere in pratica la strategia e i contenuti che descriviamo nelle sezioni seguenti. Per aiutarti, ti consigliamo vivamente di usare uno strumento di programmazione per i social come Later e Mailchimp per automatizzare le email di marketing.

Abbiamo messo a punto un piano di lancio in 6 settimane che ti offre una struttura chiara per la conversazione con il tuo pubblico. Ecco com’è:

Ok, ora ti accompagniamo in ogni fase del piano di 6 settimane, con esempi di contenuti.

Settimana 1: configurazione

Anche se abbiamo incluso questo passaggio nella cronologia del lancio, probabilmente hai già svolto queste attività di configurazione per il lancio del negozio o seguendo il nostro corso di marketing 101. Se non l’hai fatto, o per un ripasso di cosa serve configurare prima di poter promuovere le tue vendite di stampe d’arte, usa questa checklist.

Settimana 2: parti dal perché

Il tuo “perché”, “dove”, “chi”

Perché fai quello che fai? Quali sono le tue motivazioni profonde o la tua filosofia? In che modo la tua personalità, la tua vita o il tuo ambiente entrano nel tuo lavoro e nelle tue idee? Spiegarlo farà sì che le persone ti seguano e investano in te nel lungo periodo.

Victoria Park mette in primo piano la sua personalità umoristica con questo Reel di Instagram, che naturalmente porta al suo lavoro e crea un legame con i suoi follower:

I contenuti social di EGOR fanno parte della sua pratica artistica tanto quanto i suoi dipinti. Questo stile di contenuti si è sviluppato in un’identità di brand coerente, che ci mostra la sua personalità, il suo stile e la sua voce:

La tua ricerca e la tua ispirazione

Questo si intreccia con il tuo “perché” e ne deriva in modo naturale. Il processo di trovare ispirazione, osservare i luoghi, creare mood board o fare schizzi è lo sviluppo creativo che esplora il perché, la ragion d’essere.

Adoriamo il legame molto diretto che Danii Pollehn crea tra l’ambiente dello studio e il lavoro. È un post coinvolgente, pieno di dettagli e informazioni sull’artista e sul suo immaginario creativo:

Con lo stile di un diario di viaggio on the road, Amber Emmi ci mostra i luoghi che la ispirano e che confluiscono direttamente nel suo lavoro. Si percepisce anche la calma che l’acqua le trasmette:

Visita in studio con intervista

Lo studio di un artista alimenta il lavoro e se ne nutre in modo molto diretto. Essere circondato dalle proprie opere è un richiamo costante al tema e ai progressi della propria pratica. Per i pittori, ad esempio, il disordine aggiunge carattere e dà la sensazione di un luogo di sperimentazione creativa. È il posto ideale per commentare il lavoro insieme all’artista.

La narrazione storica ci accompagna attraverso la vita di Richard Haines, dando allo spettatore la chiara sensazione che il suo lavoro sia il culmine delle sue esperienze di vita. Lo sfondo dello studio è una fantastica scenografia creativa:

Questo tipo di video più lungo, usato da Sara Shamma, può scavare più a fondo nella vita e nel processo dell’artista, dando allo spettatore una comprensione del lavoro, delle motivazioni che lo animano e del processo di creazione:

Questo video fa percepire come lo spazio che Jadé Fadojutimi crea influenzi il lavoro stesso. Dà contesto all’opera e al processo e permette allo spettatore di comprendere e contestualizzare il lavoro. Avere storie sul processo creativo e sul significato dell’opera permette allo spettatore di comprarla con più fiducia e di saperla spiegare a chi la vedrà in casa sua:

Visita in studio senza intervista

Fa tutto quanto sopra ma in modo più libero, quindi senza l’intervista a camera e senza il contesto del lavoro dell’artista.

Questo video usa una narrazione lineare per darti uno sguardo dall’interno sulla routine quotidiana di Lisa Elley e sull’ambiente in cui crea. Darà agli acquirenti un retroscena sul luogo in cui è nata l’opera, da raccontare agli altri. Buona scelta musicale, in sintonia con il ritmo del montaggio:

In questo video, Tommy Wells usa una narrazione visiva in stile prima/dopo che crea un’esperienza di visione più sensoriale e tattile. Montaggio e scelte musicali rispecchiano bene la narrazione del video:

Intervista all’artista

È simile alla visita in studio, ma con una differenza sottile. La visita in studio si concentra di più sull’ambiente e sul processo creativo. L’intervista all’artista può avvenire ovunque ed è più riflessiva, incentrata su ispirazione e storia dell’artista.

Questo video ha un ottimo ritmo ed entra subito nel cuore della questione, cosa importante per mantenere l’attenzione di chi guarda. David Magee è umile e un grande comunicatore. Nel complesso, si percepisce davvero la qualità del suo lavoro e del suo processo di pensiero:

Questa video-intervista spiega benissimo la filosofia di Alec Soth e il suo rapporto con il proprio mestiere. È emotiva e autoriflessiva, il che aiuta a esprimere il carattere di Alec. Dal punto di vista creativo, il video rinuncia alle domande udibili e riduce al minimo le scene a camera, creando un ottimo ritmo e uno stile visivo efficace:

Questa intervista in stile “conversazione” della Martin Parr Foundation, in cui una terza persona conduce il dialogo, è una tecnica coinvolgente che non richiede un montaggio troppo creativo. Con un treppiede, qualche luce e un intervistatore di fiducia puoi realizzarla facilmente:

L’artista parla del proprio approccio creativo e del proprio stile

Fa quanto sopra ma in modo più libero e con un focus su contenuti più brevi. È un’occasione per parlare di approccio e stile in modo più leggero, a volte umoristico.

In questo video si percepisce davvero la personalità divertente di Cat Machin. In generale, prepara il terreno per la sua ispirazione e le sue motivazioni senza entrare nei dettagli più profondi che avresti in un’intervista:

@cathrinmachin BTW When you look up at the stars —you’re actually looking down into the dark abyss only held to the surface of earth by gravity #foryou #space #astro ♬ Lofi – Domknowz

Qui Martin Parr accompagna con la voce un percorso attraverso il lavoro e il processo, con un montaggio visivo a dare contesto. È una tecnica più tradizionale ma efficace:

Inizia ad anticipare il progetto

Mentre la fase del “perché” si avvia alla conclusione, è il momento di iniziare ad anticipare le opere del progetto. A questo punto i tuoi follower saranno pronti per la fase successiva, quindi è importante farlo per mantenerli coinvolti.

Un ottimo scatto di Diane Hill con un’opera preferita, mentre anticipa il completamento di un progetto recente, ancora da svelare. L’uso di una didascalia emotiva e di un’immagine che la include crea un legame con chi guarda:

Usare un videodiario di uno shooting, per immagini che serviranno a pubblicizzare e vendere le opere di una vendita di stampe in arrivo, è un ottimo modo per parlare della vendita senza parlare della vendita in sé. Ottimo contenuto di Victoria Park:

In questo post, Paul Hart documenta i processi dietro le quinte necessari a realizzare il progetto. Con la didascalia, lo spettatore riceve un’anticipazione di ciò che si profila all’orizzonte:

Settimana 3: la presentazione del progetto

La presentazione del progetto

Questo è il grande reveal, il grande drop del progetto! Questo contenuto mostra al tuo pubblico il progetto completo senza un contesto più profondo. Per usare un paragone con la moda, è il tuo “lookbook”. Questo contenuto mira a creare curiosità e hype.

La scelta musicale di Octavi Arrizabalaga si fonde benissimo con l’arte. Il senso di scala, dettaglio e abilità del lavoro è completato da un accenno di retroscena. Lascia allo spettatore la voglia di scoprire di più sull’opera:

Alex Pidgeon ha usato bene il testo all’inizio per agganciare lo spettatore con curiosità immediata. Ottima scelta musicale per 2 motivi: 1, l’estetica punk si adatta al contenuto visivo e 2, le immagini cambiano a ritmo di musica, creando un’esperienza di visione molto coinvolgente:

Il ritmo e la scelta musicale di Dhir Jakharia danno vita a questo montaggio! Chiudere con l’immagine dell’artista crea un legame più tangibile tra l’opera, l’ambiente e l’artista:

Racconta il progetto

Segue naturalmente la presentazione del progetto ed è la tua occasione per raccontare in dettaglio il concept del progetto e discutere la storia o il processo dietro ogni immagine. Dovrebbe essere un contenuto in stile intervista, a camera o con voce fuori campo.

Questo video di Pie Aerts costruisce con successo un legame emotivo con lo spettatore. Il focus è sulla causa, sul percorso e, in definitiva, sull’eredità che Pie cerca di costruire. Prepara il terreno: se compri da Pie, il tuo denaro viene usato per fare del bene:

Questo video combina le motivazioni di Trent Parke per la realizzazione del progetto con contenuti “making of” dietro le quinte, ancorati al suo studio, circondato da stampe. Cattura la sua passione e allo stesso tempo fornisce dettagli sul suo processo. È un esempio brillante di questo tipo di contenuto video:

È sempre bellissimo sentire un artista parlare del proprio lavoro con tanto entusiasmo e personalità. Questo crea connessione. Lo stile colloquiale e l’intesa tra l’artista, Ben Ashton, e la videomaker (sua moglie, la fotografa Fiona Garden) fanno davvero emergere la personalità nel video:

Dietro le quinte

È un diario del periodo in cui realizzavi le opere. Il focus è meno sul processo creativo e più sul percorso dentro e intorno a quella creazione. È un’opportunità fantastica per entrare in contatto con i tuoi follower a un livello più personale, vicino o intimo.

Buon uso dei trend di TikTok da parte di Cat Machin. Il copione leggero e umoristico fa sembrare il contenuto più intimo e guidato dalla personalità, che è proprio la sensazione da trasmettere con i contenuti dietro le quinte:

Il post su LinkedIn di Jan Erik Waider è un esempio di come immagini fisse e testo possano essere usati per raccontare il retroscena. Nota come la storia si sviluppa, sostenuta da una serie di immagini che danno allo spettatore un quadro più completo:

Adoriamo questo videodiario in stile montaggio di Ian Lauer. Visualizzando il terreno e le condizioni, si percepisce davvero la dedizione al suo mestiere:

Il processo di creazione

A complemento dei contenuti dietro le quinte, questo si concentra sul processo creativo. Mostrare alle persone come realizzi il tuo lavoro mette in evidenza la tua abilità e il tuo mestiere, e questo, in definitiva, darà loro più fiducia al momento dell’acquisto.

Questo video di Oums è brillante. Ottimo uso del suono per mettere in risalto i materiali dell’artista. Aiuta a dare allo spettatore una percezione più tattile del processo. Musica, montaggio e varietà di inquadrature rendono il video, nel complesso, davvero coinvolgente:

Un po’ reveal, un po’ processo: questo video di Ulmann è semplicemente bellissimo. C’è anche un piacevole effetto ASMR nel suono del nastro che si stacca, unito ad alcuni dei colori sorprendenti che vengono svelati:

Un altro video che combina reveal e processo creativo. È una clip mozzafiato di Ian Lauer, che si sposa benissimo con la sua scelta musicale. La differenza tra la scena reale e l’opera finita fa anche apprezzare chiaramente l’abilità artistica di Ian:

Accesso anticipato alla vendita tramite iscrizione alla mailing list

Nel corso delle ultime settimane avrai costruito un forte coinvolgimento intorno a questo progetto. Ora è il momento di comunicare la vendita di stampe in arrivo con una CTA forte per l’accesso anticipato.

In questo esempio, George Townley ha integrato il suo stile visivo nella pagina del modulo di iscrizione e, in più, anticipa alcune stampe sullo sfondo, rafforzando la sua CTA di iscrizione:

Segnatevi la data (del lancio)

Con la vendita di stampe a poco più di una settimana di distanza, e per raggiungere chi nel tuo pubblico è interessato ma non si è iscritto alla mailing list, usa gli strumenti di promemoria nativi di Instagram e TikTok per annunciare il lancio del negozio di stampe.

Ci piace questo esempio di Delphian Gallery per il linguaggio diretto e la call to action chiara. Mantenere qui il messaggio semplice, su ciò che il tuo pubblico otterrà iscrivendosi alla lista, è la chiave per una buona conversione.

Settimana 4: la presentazione delle stampe

Il processo di produzione delle stampe

Mostrare come vengono realizzate le stampe è un ottimo modo per creare curiosità prima della vendita. Comunicando qualità e processo puoi iniziare a far interessare le persone alla gamma di stampe in arrivo.

Questo video di Cat Machin mostra che le stampe sono realizzate a mano, una per una, e sono di alta qualità. Questo darà contesto al prezzo richiesto:

Questo video di Octavi Arrizabalaga è ottimo perché mostra la cura nell’imballaggio e nella consegna, sempre una preoccupazione per gli acquirenti; inoltre mostra la numerazione dell’edizione limitata e trasmette fiducia sulla qualità della stampa:

Questo contenuto di PichiAvo illustra davvero le dimensioni delle stampe. Graficamente, rende evidente la natura limitata della tiratura mostrando l’intera gamma di stampe insieme:

La presentazione delle stampe

Simile alla presentazione del progetto, offre agli spettatori il primo sguardo da vicino sul lavoro in forma di stampa. Stai anticipando qualità e dettaglio per creare curiosità prima della vendita.

Questo è un forte video di reveal di Dustin Gibson. Mostra benissimo la qualità della stampa, dà anche un’idea delle dimensioni ed è molto chiaro su quando inizia la vendita:

Anche se non si tratta di una stampa, questa tecnica di reveal di Courtney Kinnare combina dimensioni e suspense. Questo stile di contenuto breve si può usare per arricchire le tue storie:

Mostra le dimensioni delle stampe

Questo aiuta i potenziali clienti a vedere i prodotti come oggetti meno astratti e a immaginare come potrebbero apparire in casa loro. Aiuta anche a contestualizzare il prezzo.

Ci piace questo post di Daniel Mullen perché mostra chiaramente l’artista e crea un legame con chi guarda. L’ambientazione in studio trasmette un’idea del lavoro necessario per creare l’opera:

Danii Pollehn ha catturato davvero il suo stile unico in questo post. Ci piace molto il gioco tra l’ombra e il prezzo: dà un bellissimo senso dell’ispirazione dietro l’opera:

Settimana 5: la vendita di stampe

Annunci della vendita in corso

Comunica il conto alla rovescia e il lancio della vendita di stampe. Questo deve creare attesa e alimentare la FOMO tra i tuoi follower. La CTA deve essere chiara in ogni contenuto: iscriversi per l’accesso anticipato. Indica giorni e orari precisi.

Adoriamo questo Reel di Instagram di Liv Lee. Dicendo che il negozio è il frutto di anni di lavoro, la sua didascalia crea abilmente domanda. La CTA della spedizione gratuita è chiara, insieme ai dettagli descrittivi dei prodotti. Per finire, il video ha un ritmo e un tempo fantastici:

In questo post, Gustavo Minas combina un’immagine della stampa (che ne mostra anche le dimensioni) con una didascalia descrittiva che include ottimi incentivi all’acquisto:

Mostra la gamma di stampe

Questo mostra ai potenziali clienti l’intera gamma di stampe disponibili all’acquisto. Qui il focus è più sui dettagli del prodotto, come carta, numerazione dell’edizione e prezzo. È anche utile dare un po’ di contesto sui dettagli del progetto per chi potrebbe aver perso i tuoi contenuti precedenti.

Questo bel post di Sander Patelski mostra la gamma di stampe insieme, in un’unica immagine, dando un senso di tema. Aiuta inoltre le persone a individuare quella che potrebbe interessarle:

Ci piace questo post di Tom Lewis. In un’ambientazione da studio, Tom ti guida attraverso la gamma fornendo alcuni dettagli personali, il che permette un legame più forte con il prodotto:

Mostra le stampe appese

Stai comunicando ai potenziali clienti come l’opera potrebbe apparire in casa loro. Dà un senso delle dimensioni, rende il prodotto meno astratto e aumenta le probabilità di acquisto.

Con i pezzi di grande impatto è molto importante mostrare come possono dettare l’atmosfera di una stanza, e questo lo fa molto bene. Un ottimo esempio di Franck Geradart:

Spedizione e unboxing delle stampe

Qui si parla di qualità del prodotto e di dettagli. Spesso un ostacolo all’acquisto online è la mancanza di quel servizio al cliente che si ha in negozio. Mostrarlo è il valore aggiunto che aiuterà a convertire i clienti ancora indecisi.

Ottimo post di Circa art. È ben costruito, con un ottimo brano ovviamente, e mostra l’imballaggio accurato e i certificati. Mostra anche la quantità di stampe già vendute, trasmettendo urgenza ai potenziali acquirenti:

Le inquadrature ravvicinate, il suono in stile ASMR e la scelta della musica di sottofondo di Carly Renee trasmettono allo spettatore la sensazione di una vera cura nella preparazione finale:

Condividi la copertura stampa della vendita

L’obiettivo qui è comunicare il tuo status di artista affermato. Questa riprova sociale darà ai potenziali clienti la certezza di investire in un artista apprezzato. Aiuta anche a convalidare il loro acquisto quando parlano delle opere con amici e familiari.

Con articoli, approfondimenti e altre forme di copertura, verrai quasi sempre taggato nei loro contenuti social. Ricondividerli è un modo semplice e discreto per comunicare la tua copertura in modo continuativo. Ecco due esempi di Sander Patelski e Paul Hart:

Settimana 6: la chiusura

Grazie per il supporto

È un segno di gratitudine umile e sincero. Comunica a chi ti sostiene cosa ti permette di fare il suo supporto e che le vendite future, per chi ha perso questa, saranno annunciate tramite la tua mailing list, con una CTA per iscriversi.

Questa è una bella serie di Storie e Reel di Prints for Wildlife. Esprimono chiaramente la loro gratitudine e, soprattutto, mostrano i loro volti, il che aiuta a rafforzare il legame emotivo con il loro pubblico di sostenitori.

Mostra i tuoi clienti felici

Ringrazia i tuoi acquirenti condividendo un’immagine dell’opera sulla loro parete. Incoraggiali a pubblicare il loro acquisto e di’ loro che lo condividerai.

Victoria Park e Diane Hill condividono tutte le storie in cui vengono taggate e poi le aggiungono a una Storia in evidenza. Questo offre ai futuri potenziali acquirenti un luogo in cui trovare queste preziose testimonianze.

Riepilogo della vendita

Chiudi la conversazione sulla vendita di stampe con un riepilogo delle ultime 6 settimane.

Ci piace questo video di Vital Impacts perché è un riepilogo emozionante che mette in luce la qualità del lavoro, l’impegno di tutte le persone coinvolte e il successo della vendita:

Come puoi vedere dalla gamma di esempi di contenuti che ti abbiamo proposto in questo articolo, organizzare una vendita di stampe a tempo limitato è un impegno. Tuttavia, se segui la struttura descritta in questa guida, è probabilmente la singola tecnica migliore che puoi adottare per creare urgenza nel tuo negozio e vendere stampe. Quindi, se vuoi davvero vendere stampe d’arte online, ti consigliamo vivamente di farne da 1 a 3 all’anno!