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Perché Shopify è la piattaforma migliore per vendere arte

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Tra le 6 piattaforme per siti web con cui creativehub si integra per l’evasione delle vendite d’arte, Shopify offre le migliori soluzioni e-commerce per i venditori in termini di conversione e di facilitazione delle vendite.

Le funzionalità di Shopify

Ecco alcune delle funzionalità e dei vantaggi che rendono Shopify la migliore piattaforma e-commerce:

  1. Il processo di checkout è più fluido e gode di ampia fiducia, con tassi di conversione più alti.
  2. Il sistema di pagamento di Shopify, “Shopify Pay”, fa sì che se un cliente ha già completato un acquisto su qualsiasi altro negozio Shopify, i suoi dati siano salvati per un checkout in un clic, il che migliora ulteriormente la conversione.
  3. Il checkout offre email automatiche per i carrelli abbandonati. Il carrello viene salvato e il cliente può completare l’acquisto in un secondo momento con un solo clic.
  4. È l’unica integrazione che ci permette di inviare automaticamente i numeri di tracking al tuo ordine e di aggiornarlo come “fulfilled”, quindi ancora meno lavoro per te nella gestione degli ordini.
  5. Puoi raccogliere email per il marketing con la gestione del GDPR integrata.
  6. Vengono creati dei “Customers”, che tengono traccia degli acquisti ripetuti e del comportamento dei clienti.
  7. Shopify offre nativamente più canali di vendita, come le piattaforme social. Puoi assegnare i prodotti ai canali.
  8. Le opzioni di spedizione sono molto più facili da gestire: puoi impostare tariffe di spedizione in base alla località, prezzi di spedizione diversi per prodotti diversi e usare i profili di spedizione di creativehub.
  9. Le integrazioni con le altre piattaforme sono decisamente migliori, come quelle con Instagram o TikTok Shop, e il social selling senza attriti è davvero importante per il futuro.
  10. 6.000 app nell’app store. Ce ne sono tantissime utili per l’upselling e il remarketing. Ci sono ottime app di gestione dell’inventario che permettono alle edizioni collegate importate da creativehub di attingere alla stessa quantità di stock nel tuo negozio Shopify.
  11. Shopify Markets permette di geolocalizzare i clienti. Significa poter localizzare valuta e lingua. I prezzi per ogni valuta possono essere fissati in modo che i tassi di cambio non influiscano sul prezzo mostrato. Questa funzione ti permette anche di scegliere da dove i clienti possono acquistare, anche a livello di singolo prodotto.
  12. Le analitiche integrate di Shopify offrono informazioni approfondite sul comportamento dei clienti e sulle tendenze dei prodotti, utili per orientare le vendite e il marketing futuri.
  13. È la piattaforma più facile da usare in termini di funzionalità del sito e del negozio, sia per il venditore che per il cliente.
  14. Pubblicare prodotti è gratuito, senza costi nascosti. Paghi l’abbonamento e le commissioni di transazione sui pagamenti con carta.

Statistiche chiave

Shopify è la piattaforma leader e la meglio finanziata, il che significa più risorse per migliorarne le funzionalità. Ecco alcune statistiche chiave su Shopify:

  • Assistenza clienti eccellente e rapida
  • L’80% dei nostri migliori venditori usa Shopify
  • Alcuni dei principali brand al mondo usano Shopify
  • Seconda piattaforma più grande dopo Amazon
  • Circa 13 milioni di € di transazioni ogni ora
  • 4 milioni di commercianti Shopify
  • Un nuovo venditore Shopify realizza una vendita ogni 14 secondi

Usa la nostra guida rapida alla configurazione per iniziare a vendere arte online con Shopify!

Aggiornato il ottobre 2026

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