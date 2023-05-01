Perché Shopify è la piattaforma migliore per vendere arte

Tra le 6 piattaforme per siti web con cui creativehub si integra per l’evasione delle vendite d’arte, Shopify offre le migliori soluzioni e-commerce per i venditori in termini di conversione e di facilitazione delle vendite.
Le funzionalità di Shopify
Ecco alcune delle funzionalità e dei vantaggi che rendono Shopify la migliore piattaforma e-commerce:
- Il processo di checkout è più fluido e gode di ampia fiducia, con tassi di conversione più alti.
- Il sistema di pagamento di Shopify, “Shopify Pay”, fa sì che se un cliente ha già completato un acquisto su qualsiasi altro negozio Shopify, i suoi dati siano salvati per un checkout in un clic, il che migliora ulteriormente la conversione.
- Il checkout offre email automatiche per i carrelli abbandonati. Il carrello viene salvato e il cliente può completare l’acquisto in un secondo momento con un solo clic.
- È l’unica integrazione che ci permette di inviare automaticamente i numeri di tracking al tuo ordine e di aggiornarlo come “fulfilled”, quindi ancora meno lavoro per te nella gestione degli ordini.
- Puoi raccogliere email per il marketing con la gestione del GDPR integrata.
- Vengono creati dei “Customers”, che tengono traccia degli acquisti ripetuti e del comportamento dei clienti.
- Shopify offre nativamente più canali di vendita, come le piattaforme social. Puoi assegnare i prodotti ai canali.
- Le opzioni di spedizione sono molto più facili da gestire: puoi impostare tariffe di spedizione in base alla località, prezzi di spedizione diversi per prodotti diversi e usare i profili di spedizione di creativehub.
- Le integrazioni con le altre piattaforme sono decisamente migliori, come quelle con Instagram o TikTok Shop, e il social selling senza attriti è davvero importante per il futuro.
- 6.000 app nell’app store. Ce ne sono tantissime utili per l’upselling e il remarketing. Ci sono ottime app di gestione dell’inventario che permettono alle edizioni collegate importate da creativehub di attingere alla stessa quantità di stock nel tuo negozio Shopify.
- Shopify Markets permette di geolocalizzare i clienti. Significa poter localizzare valuta e lingua. I prezzi per ogni valuta possono essere fissati in modo che i tassi di cambio non influiscano sul prezzo mostrato. Questa funzione ti permette anche di scegliere da dove i clienti possono acquistare, anche a livello di singolo prodotto.
- Le analitiche integrate di Shopify offrono informazioni approfondite sul comportamento dei clienti e sulle tendenze dei prodotti, utili per orientare le vendite e il marketing futuri.
- È la piattaforma più facile da usare in termini di funzionalità del sito e del negozio, sia per il venditore che per il cliente.
- Pubblicare prodotti è gratuito, senza costi nascosti. Paghi l’abbonamento e le commissioni di transazione sui pagamenti con carta.
Statistiche chiave
Shopify è la piattaforma leader e la meglio finanziata, il che significa più risorse per migliorarne le funzionalità. Ecco alcune statistiche chiave su Shopify:
- Assistenza clienti eccellente e rapida
- L’80% dei nostri migliori venditori usa Shopify
- Alcuni dei principali brand al mondo usano Shopify
- Seconda piattaforma più grande dopo Amazon
- Circa 13 milioni di € di transazioni ogni ora
- 4 milioni di commercianti Shopify
- Un nuovo venditore Shopify realizza una vendita ogni 14 secondi
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