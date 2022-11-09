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Come aggiungo i certificati di edizione limitata ai file?

Indice

Come aggiungere il tuo nome d’arte e la firma alle stampe che vuoi vendere in edizione limitata.

Come iniziare

Quando il tuo nome d’arte, la firma e il logo sono tutti impostati per il tuo certificato di edizione limitata, dovrai assegnare questo certificato al prodotto o ai prodotti che intendi vendere in edizione limitata.

Se non hai ancora impostato il tuo nome d’arte, clicca qui per scoprire come fare.

Assegnare certificati di edizione limitata:

Vai su ‘File’ nel menù a sinistra del tuo account creativehub.

Seleziona i file a cui vuoi applicare il certificato di edizione limitata utilizzando la casella di spunta a sinistra, vicino all’anteprima. Clicca ‘Modifica’ nel menù a destra.

Si aprirà una finestra. Seleziona il tuo nome d’arte dal menù a tendina ‘Creator’ e seleziona il tuo logo.

Aggiornato il 9 Novembre 2022

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