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Dropshipping di stampe d’arte con WIX e creativehub

Indice

Segui questi 7 passi per fare dropshipping delle tue stampe d’arte con creativehub e WIX.

Passo 1: registra il tuo account creativehub

Registra un account creativehub gratuito qui. Oppure accedi al tuo account creativehub se ne hai già uno.

Passo 2: carica i tuoi file e aggiorna i loro dettagli

  1. Dopo aver effettuato l’accesso al tuo account creativehub, arriverai a una pagina di scelta
  2. Seleziona la scheda “Sell art online” e segui il breve tutorial per configurare i tuoi prodotti

Passo 3: crea il tuo sito su WIX

Visita WIX, scegli il tuo piano di abbonamento e crea il tuo sito. Nota che devi avere “WIX Stores” per poter vendere online. Puoi progettare il sito con l’aiuto dei template oppure scegliere di progettarlo da zero.

Passo 4: installa l’app creativehub in WIX

  1. In creativehub, apri il menu a tendina sotto il tuo nome
  2. Clicca su “Art store settings”
  3. Clicca su “Integrations” tra le opzioni a sinistra
  4. Clicca su “Connect” accanto all’integrazione WIX
  5. Segui i passaggi di connessione per collegare i tuoi account

Passo 5: importa i prodotti dal tuo account creativehub al tuo sito WIX

Una volta configurati tutti i tuoi prodotti in creativehub (Passo 2), li troverai elencati nella sezione “Product list” del tuo account creativehub. Ecco come accedervi:

  1. Clicca sul tuo nome/icona del profilo in alto a destra
  2. Seleziona “Art store settings” dal menu a tendina
  3. Scegli “Product list” tra le opzioni del menu a sinistra
  1. Clicca su “Import all” se vuoi importare tutti i tuoi prodotti in WIX. Oppure puoi importare i prodotti singolarmente.
  2. Nella finestra popup, seleziona i dettagli del prodotto che vuoi che importiamo nel tuo sito insieme al prodotto. Trovi maggiori informazioni su queste opzioni di importazione qui.
  3. Una volta completato il processo di importazione, vedrai la data di importazione nella colonna “last imported”
  4. Puoi trovare i prodotti importati nel tuo account WIX selezionando “Store Products” > “Products”
  5. Per mettere in vendita il prodotto sul tuo sito, selezionalo con la casella di spunta e imposta la sua visibilità su “Visible”.

Passo 6: aggiungi una carta di pagamento per abilitare l’evasione degli ordini

Quando vendi un prodotto di stampa sul tuo sito WIX, il cliente completa la transazione sul tuo sito e ti paga il prodotto per intero. Il metodo di pagamento di questa transazione è configurato nelle impostazioni del tuo account WIX.

Dopo aver ricevuto l’ordine, ti addebitiamo con una transazione separata i costi di evasione dell’ordine (produzione e spedizione). Puoi leggere di più sui costi di spedizione in questo articolo.

Devi aggiungere una carta di pagamento nel tuo account creativehub affinché possiamo addebitare i costi di evasione. Segui questi passaggi:

  1. Clicca sull’icona del profilo in alto a destra della pagina
  2. Seleziona “Art store settings” dal menu a tendina
  3. Clicca su “Payment settings” nel menu a sinistra
  4. Vai a “Payment Details” in fondo alla pagina e aggiungi la tua carta

Passo 7: porta traffico al tuo sito

Il tuo nuovo negozio d’arte online è pronto!

Quando una stampa viene venduta dal tuo sito, noi gestiamo il processo di evasione dell’ordine e la spediamo direttamente al tuo cliente entro 2-5 giorni lavorativi.

Ora è il momento di iniziare a pensare a come portare traffico al tuo sito.

Aggiornato il ottobre 2026

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