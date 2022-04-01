Vendo opere di più artisti: posso avere più certificati?

Sì, puoi. Se vendi opere di più artisti, puoi configurare più certificati di edizione limitata con i nomi e il branding dei singoli artisti. Per scoprire come aggiungere i nomi degli artisti e il branding, leggi questo articolo.

Una volta configurati nome dell’artista e branding, assegna questi dettagli ai file che vuoi vendere come edizione limitata. Ecco come fare:

Vai alle immagini in “My Files” o nel “Project” in cui le hai salvate e seleziona una o più immagini: Poi clicca su “Edit” Scegli il nome dell’artista e il logo corretti nella finestra Clicca su “Done” dopo aver selezionato i dettagli

Il nome dell’artista selezionato verrà assegnato come autore dell’immagine e il certificato sarà inviato con il suo nome e i suoi dettagli di branding.