I migliori template web per artisti che vendono arte online

In sintesi

Ti consigliamo di leggere l'articolo per intero per avere tutti i nostri consigli su come scegliere il template migliore per il tuo negozio d'arte online. Se però cerchi una risposta rapida, eccola:

Per iniziare

Se sei un artista indipendente, sei nel posto giusto per trovare ottimi consigli sui template per il tuo sito! Se invece sei una galleria o un sito che presenta il lavoro di più artisti, dai un'occhiata al nostro articolo gemello: I migliori template web per gallerie che vendono arte online.

Prima di continuare, tieni presente che colori, font e stile dei pulsanti di un template si possono cambiare per adattarli al tuo stile: cerca quindi di andare oltre questi aspetti e concentrati sulla struttura del sito, sulle pagine disponibili e sui modi in cui puoi organizzare i contenuti. Anche le proporzioni delle immagini si possono modificare, e in questo articolo ti mostreremo come fare.

Ricorda però che questi template sono belli proprio perché sono stati progettati con uno stile preciso in mente. Quando scegli un template, devi quindi chiederti come reggerebbe la sua estetica se cambiassi colori, font, dimensioni dei caratteri, stile dei pulsanti, proporzioni delle immagini e così via. Per questo è consigliabile scegliere un template il più vicino possibile al risultato finale che desideri.

Se non ti senti molto sicuro nel progettare da solo, ti consigliamo di trovare in questa lista un template vicino a ciò che ti serve e poi di affidarti a un designer per 1-2 giorni, per adattarlo in modo che funzioni per te.

Scelta della piattaforma

Se non sei ancora iscritto a nessuna piattaforma e devi decidere quale scegliere, ecco il nostro consiglio:

Shopify è la piattaforma migliore nel complesso, in particolare con il tema Highlight. Questa combinazione ha tutto ciò che ti serve, e anche di più, per un negozio online e un sito web perfetti. Trovi maggiori dettagli nel resto dell'articolo.

Pensiamo che Squarespace sia un'ottima opzione per l'artista indipendente, perché offre molti design puliti ed eleganti pronti all'uso e permette di raggruppare immagini e opere in categorie nel negozio. I siti hanno opzioni per pagine portfolio e progetti, ottimi layout per il blog, e anche il checkout del negozio è piuttosto semplice.

Va detto però che puoi fare tutto questo, e anche di più, anche su Shopify. Sia Shopify sia Squarespace sono sistemi plug and play, davvero facili da usare per chiunque. Shopify è il leader indiscusso dell'e-commerce, con opzioni di checkout decisamente migliori che riducono gli attriti per i tuoi acquirenti, funzioni superiori di gestione ed evasione degli ordini e più integrazioni con canali come TikTok, Instagram ecc. Se ti serve un'architettura del sito più complessa, come la possibilità di presentare le collezioni in più modi, anche qui Shopify è in testa.

WordPress e WooCommerce offrono molte più opzioni in termini di template. A differenza di Shopify e Squarespace, WordPress è open source: puoi costruire un sito da zero con pochissime limitazioni. Se non te la senti di mettere mano al codice, ci sono moltissimi sviluppatori web che possono aiutarti a fare le modifiche a costi contenuti.

In definitiva, la scelta spetta a te. Le opinioni che esprimiamo qui sono personali, e ci piacciono tutte le piattaforme per motivi diversi. Shopify e Squarespace hanno prezzi identici, circa 28 € al mese, per le funzioni e-commerce che ti servono come artista indipendente. WooCommerce è open source, quindi costa meno. Con tutte le piattaforme pagherai delle commissioni sui pagamenti con carta quando vendi una stampa, ma il confronto tra queste commissioni esula da questo articolo.

Template consigliati per Shopify

Opzione 1: Highlight

Adoriamo il tema Highlight. È pulito e minimalista, con molti ottimi effetti parallasse allo scorrimento che danno al sito una vera sensazione di qualità. È fluido, ben costruito e versatile. Puoi organizzare le tue opere in collezioni diverse e filtrarle in vari modi. Ci sono anche opzioni per pagine editoriali, mostrate nella demo del template qui sotto. Infine, ci piace la libertà con cui le immagini vengono disposte, evitando l'effetto griglia scelto da molti template: il risultato ricorda di più una galleria d'arte. In più, non avrai problemi con immagini di proporzioni diverse. Ecco una breve anteprima video:

Questo tema ha una forte personalità di design e non è certo anonimo, quindi non piacerà a tutti. Acquistare il template a 250 $ non è l'opzione più economica in circolazione, ma per noi è un investimento che vale la pena. È il massimo della qualità in termini di design e costruzione di un template, e crediamo che il conseguente aumento del tasso di conversione ripagherà l'investimento molte volte già nel primo anno. In sintesi, questo template ha tutto ciò che ti serve ed è la nostra raccomandazione numero 1. Scegli questo e avrai un fantastico negozio d'arte online!

Opzione 2: Studio

Il prossimo è un template che consigliamo anche alle gallerie, e questo è gratuito! Il bello di un template adatto anche a una galleria è che funziona benissimo per entrambi gli scopi. Se alcune pagine sono superflue per te come artista indipendente, puoi disattivarle facilmente e magari ti torneranno utili in futuro. Studio è un template rilassato e leggermente decorativo. Ecco alcune caratteristiche di Studio:

La homepage ha un aspetto pulito che lascia parlare le immagini

Ci sono pannelli colorati in evidenza per mettere a fuoco un progetto specifico

E ci sono ottime opzioni editoriali per contestualizzare il tuo lavoro, cosa che, come ripetiamo spesso, è fondamentale per stimolare l'interesse dei collezionisti.

Sulla homepage ci sono anche queste ottime CTA (pulsanti di invito all'azione):

che possono portare a pagine di contenuto per una contestualizzazione più approfondita:

Qui hai a disposizione ottimi elementi editoriali.

Infine, le pagine prodotto sono semplici e piacevoli. Se sei un fotografo, è possibile modificare il CSS per far sì che le immagini, in tutto il sito, vengano mostrate nelle loro proporzioni originali anziché ritagliate e costrette in una griglia uniforme come quella qui sotto. È importante per gli artisti che hanno opere di formati diversi, ad esempio i fotografi che scattano sia in orizzontale sia in verticale, cosa che capita quasi sempre.

Template consigliati per Squarespace

Opzione 1: Talva

Il template Talva ha pagine con portfolio a mosaico per immagini di proporzioni diverse, il che è fantastico. È pulito e facile da leggere, ha un'ottima tipografia e mostra le immagini in grande; al clic si aprono a schermo intero. La homepage si concentra esclusivamente sulle immagini e le pagine progetto hanno una pagina riassuntiva che elenca tutti i tuoi progetti. Ogni pagina può essere ampliata con ulteriori blocchi per aggiungere altri contenuti.

Di default, le pagine del negozio e del portfolio hanno contenitori immagine quadrati: il template ritaglierà quindi le tue immagini se non sono quadrate. Ti consigliamo di evitarlo mostrando le immagini nelle loro proporzioni originali, cioè senza ritaglio. Per farlo, nel tuo account Squarespace apri Design > CSS personalizzato e incolla il seguente codice:

.products-flex-container > .list-grid > .grid-item > .grid-image .grid-image-cover { object-fit: contain !important; } .ProductItem-gallery-slides .ProductItem-gallery-slides-item-image { object-fit: contain !important; } .portfolio-grid-basic > .grid-item > .grid-image img { object-fit: contain !important; }

Tieni presente che con template diversi questo codice potrebbe variare leggermente, ma chiunque conosca il CSS saprà adattarlo.

Ecco il template in azione con homepage, portfolio, pagina progetti e negozio.

Nella pagina di dettaglio del prodotto, cioè quando dalla pagina principale del negozio clicchi su un prodotto per selezionare il formato della stampa, dovresti modificare l'impostazione e scegliere l'opzione carosello:

Il motivo è che il template cambia automaticamente le immagini di anteprima per mostrare l'anteprima a parete corretta per il formato di stampa selezionato nel menu a tendina.

Nota: abbiamo aggiunto l'immagine hero sulla homepage usando uno dei blocchi predefiniti:

Non era inclusa nel template. È importante, anche se non assolutamente indispensabile, poter adattare il template con blocchi predefiniti, ma fai attenzione a non allontanare il design dall'equilibrio che ha al momento dell'installazione. In caso di dubbio, puoi pagare 1-2 giorni di lavoro di un designer per aggiungere sezioni extra e fare le modifiche necessarie.

Opzione 2: Stanton

Come alternativa ci piace anche Stanton, perché ha le stesse funzionalità ma la homepage permette di inserire più informazioni su ciascun progetto. Questo gli dà uno stile e un'atmosfera più editoriali. Si possono applicare le stesse modifiche al CSS per evitare che le immagini vengano ritagliate. Dai un'occhiata allo stile della homepage qui:

Template consigliati per WooCommerce/ WordPress

Quando scegli un sito WordPress, la parte e-commerce (checkout, prodotti, database degli ordini ecc.) è gestita da WooCommerce. Acquisterai quindi un tema WordPress per il sito nel suo insieme, che può includere o meno una parte negozio. Se la include, la maggior parte dei temi WordPress è progettata per funzionare con WooCommerce. Se non la include, o non ha le funzioni giuste, puoi procurarti un tema WooCommerce per la parte negozio.

Amiamo WordPress per la sua flessibilità, ma è più difficile da usare. È meno plug and play rispetto a Shopify o Squarespace. In cambio, però, ti dà la possibilità di costruire un sito da zero e di adattarlo esattamente alle tue esigenze.

Opzione 1: ART

Ci piace molto il template ART, che consigliamo anche alle gallerie. Come suggerisce il nome, questo template versatile ha una versione già pronta per gli artisti. Il design è pulito, bello e fa davvero risaltare le immagini. Ha anche ottime funzioni come viewing room, pagine editoriali e un blog che ti permette di contestualizzare il tuo lavoro. Per iniziare, scegli semplicemente il template ART, usa la versione chiamata Art Gallery e poi rimuovi le pagine che non ti servono.

In alternativa, parti dalla versione chiamata Design Agency, che ha alcune pagine che mettono davvero in risalto le immagini e dispongono il testo intorno a esse in modo elegante. Potrai poi aggiungere pagine dalle altre versioni del tema per creare esattamente ciò che vuoi.

Opzione 2: Elegant

La nostra seconda raccomandazione per WordPress è il template Elegant, che fa esattamente ciò che promette il nome! Dà alle tue immagini un aspetto elegante, diverso dal minimalismo fine art del template ART visto sopra. Ha anche molte opzioni di pagina tra cui scegliere, così puoi assemblare esattamente ciò che ti serve.

Potresti voler ridurre le dimensioni dell'header, perché occupa molto spazio, ma l'idea è di inserire un'immagine e sovrapporle il testo. Per farlo devi scegliere un'immagine molto chiara o molto scura e poi posizionarvi sopra un testo in contrasto. Scegli un'immagine che non entri in conflitto con il testo, come nell'esempio fornito:

La chiave è pubblicare qualcosa il prima possibile, e poi lavorare per migliorare i contenuti strada facendo. Fidati: da veterani di letteralmente 1000 siti web realizzati, sappiamo che non ti servirà mai tutto il contenuto che pensi inizialmente, quindi se parti da lì finirai per perdere tempo.

L'importante è passare all'azione con un piano chiaro. Per questo abbiamo scritto il nostro piano in 3 giorni per lanciare il tuo negozio d'arte! Leggilo e lancia il tuo nuovo negozio!