Ho venduto una stampa, ma l’ordine non appare in creativehub

Quando effettui una vendita nel tuo negozio, importiamo i dettagli e creiamo un ordine di evasione nel tuo account creativehub il giorno successivo.

Per verificare che una vendita sia stata ricevuta da noi, attendi un giorno, accedi al tuo account creativehub e vai su “Art store settings” > “Store fulfilment”

Se hai atteso un giorno e non vedi l’ordine di evasione, controlla quanto segue:

Verifica che il tuo account creativehub sia ancora collegato al tuo sito. Un motivo frequente per cui gli ordini non vengono importati è che l’utente ha scollegato inavvertitamente il proprio account creativehub Verifica che i codici SKU dei prodotti nel tuo negozio coincidano con i codici SKU dei prodotti in creativehub. Per saperne di più clicca qui L’ordine è stato effettuato tramite il sito rivolto ai tuoi clienti? Gli ordini creati manualmente dal pannello di amministrazione del tuo negozio o tramite app di terze parti non ci arrivano L’ordine è stato segnato come pagato in “contanti” o di persona tramite un sistema di cassa (POS)? Questi ordini non ci arrivano L’ordine è stato acquistato con un’opzione di consegna “ritiro di persona” o “ritiro presso il venditore”? Questi ordini non ci arrivano, perché per evadere l’ordine abbiamo bisogno dell’indirizzo di spedizione del cliente finale Se usi WIX, assicurati che i tuoi prodotti non siano raggruppati in “Collections”. I prodotti devono trovarsi solo nella “Collection” “All Products”. Una volta rimossi i prodotti dalle altre collezioni, evaderemo gli ordini.

7. Se usi Shopify, verifica di non aver “archiviato” l’ordine, perché questo ci impedisce di acquisirlo nel nostro sistema di produzione. Se lo hai fatto, basta riportare lo stato su “open”. Scopri di più qui.



8. Se usi Shopify, verifica di non aver cambiato la sede di evasione da “Creativehub Fulfilment” a una delle tue.

9. Se usi Shopify, l’articolo è stato venduto tramite l’integrazione con il tuo Facebook Shop? Se lo stato del pagamento non è “Paid”, non evaderemo l’ordine automaticamente. Puoi vederlo indicato nei tuoi ordini Shopify come nello screenshot qui sotto. Basta cambiare lo stato dell’ordine in “Fulfilled” e procederemo con l’ordine:

Se hai seguito correttamente il processo di configurazione del prodotto, il tuo negozio è collegato al tuo account creativehub e l’ordine continua a non apparire nel tuo account creativehub, contatta il nostro servizio clienti.