Negli ultimi 9 anni, abbiamo perfezionato un sistema in 5 fasi per massimizzare il successo di ogni uscita:

1. Creare un piano di marketing coerente.

2. Selezionare il prodotto giusto e la giusta strategia di prezzo.

3. Lanciare nel momento più opportuno.

4. Produrre e consegnare l’opera senza difetti.

5. Analizzare i risultati — e crescere grazie a essi.

Ogni uscita rafforza la tua crescita, costruendo nel tempo un brand più solido e una base di collezionisti fedeli.