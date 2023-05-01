Posso annullare un ordine in dropshipping?

Quando effettui una vendita nel tuo negozio, importiamo i dettagli e creiamo un ordine di evasione nel tuo account creativehub il giorno successivo.

Non siamo configurati per l’annullamento automatico degli ordini tramite il tuo negozio. Questo significa che, se annulli un ordine nel tuo negozio, noi importeremo comunque i dettagli dell’ordine e procederemo con l’evasione. Nel caso di Shopify esiste un pulsante per richiedere l’annullamento. Se viene usato, la richiesta di annullamento verrà rifiutata.

Se desideri annullare un ordine devi contattarci immediatamente per richiederlo. Se la tua richiesta di annullamento ci arriva prima che l’ordine sia stato stampato, potremo annullarlo. Se la richiesta ci arriva dopo che l’ordine è stato stampato, non possiamo rimborsare i costi di evasione, ma saremo felici di modificare l’indirizzo di spedizione inviando l’ordine a te, il venditore, in modo che il tuo cliente non lo riceva.

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