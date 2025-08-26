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theprintspace è stata fondata con una missione molto semplice: la creatività conta, quindi facciamo in modo che le persone creative vengano pagate.



Questo è un momento irripetibile per gli artisti e le istituzioni artistiche. I social media hanno liberato il desiderio dei consumatori di acquistare prodotti che parlano direttamente a loro, e questo ha avuto un impatto enorme sul mondo dell’arte. I nuovi collezionisti sono ovunque, acquistano direttamente dagli artisti in quantità mai viste prima.

Stuart Waplington, CEO & Fondatore