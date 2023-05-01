Quali siti posso collegare a creativehub per vendere la mia arte?

Il nostro software di dropshipping offre integrazioni plug-and-play con le principali piattaforme e-commerce, oltre a un’API per stampe d’arte tutta nostra che ti permette di collegare qualsiasi sito web o app mobile. Significa che, quando vendi una stampa, ci occupiamo noi di tutta la logistica, dalla stampa alla spedizione.
Opzione 1: plugin per il sito
Abbiamo integrazioni plug-and-play con le seguenti piattaforme. Inizia con le nostre guide rapide in 7 passi:
- Shopify (configura qui)
- Etsy (configura qui)
- WooCommerce (configura qui)
- Squarespace (configura qui)
- WIX (configura qui)
- TikTok (configura qui)
- Facebook Shops (in arrivo)
- Instagram Shops (in arrivo)
Opzione 2: API di dropshipping
Abbiamo anche un’API REST pubblica che ti permette di collegare la nostra soluzione di dropshipping a qualsiasi sito web o app mobile. Per questa procedura avrai probabilmente bisogno del supporto di uno sviluppatore web.
Per ulteriori informazioni sull’API, leggi la nostra documentazione qui.