Come ordinare manualmente prodotti in dropshipping in creativehub

Panoramica
Il nostro servizio di dropshipping permette l’evasione automatica delle vendite di stampe dal tuo negozio online tramite le nostre integrazioni plug-and-play. Puoi però anche ordinare prodotti in dropshipping e farli spedire a un indirizzo a tua scelta direttamente da creativehub.
Per usare questa funzione non è necessario avere un negozio online collegato a creativehub. Significa che chiunque può ordinare stampe d’arte da spedire direttamente ai propri clienti, complete delle nostre opzioni di cornici pronte, dei certificati di edizione limitata, di firma e numero di edizione stampati sulla stampa, di inserti personalizzati e di imballaggio brandizzato.
Per effettuare un ordine manuale in dropshipping, devi prima configurare i tuoi prodotti di stampa. Per farlo, segui questa guida passo passo.
Come ordinare
Importante: se effettui un ordine manuale per un prodotto in edizione limitata che vendi anche tramite un negozio online, dovrai aggiornare la quantità in stock nel tuo negozio per tenere conto di questa vendita manuale.
Passo 1
- Clicca sul nome del tuo account per accedere alle opzioni dell’account
- Vai su “Art store settings” dal menu a tendina
- Clicca su “Product list” nel menu a sinistra
Passo 2
- Seleziona il prodotto di cui vuoi ordinare una variante
- Clicca su “Order details” nel riquadro in basso a destra
Passo 3
- Aggiungi la variante che vuoi ordinare usando il selettore +/-
- Clicca su “Order” quando sei pronto per il checkout
Passo 4
- Compila i dati del tuo cliente.
- Il costo totale è dato dal costo del prodotto più consegna e IVA (se applicabile). Per maggiori informazioni leggi questo articolo
- Per completare l’ordine, clicca su “Order”
Passo 5
Gli ordini manuali in dropshipping vengono pagati subito e passano immediatamente in produzione. Compaiono nel tuo elenco di evasione con “n/a” accanto a “store order number”, per aiutarti a distinguerli dagli ordini effettuati nel tuo negozio: