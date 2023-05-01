Ordine
Home/Vendere arte online/Perché devo verificare la carta per gli ordini in dropshipping?

Perché devo verificare la carta per gli ordini in dropshipping?

Quando aggiungi la tua carta di pagamento a creativehub per pagare i costi di evasione del dropshipping, potrebbe esserti chiesto di verificare la carta tramite una transazione una tantum di 1 £ (poco più di 1 €), che ti rimborsiamo.

Abbiamo introdotto questa misura di sicurezza per creare una connessione sicura tra la tua banca e creativehub. Questa transazione una tantum comunica alla tua banca che hai preautorizzato gli addebiti per i tuoi costi di evasione. Riduce così la probabilità che i pagamenti futuri vengano rifiutati dalla tua banca per motivi di prevenzione delle frodi.

Aggiornato il ottobre 2026

Questo articolo ti è stato utile?

Sì, grazie!Non molto

Articoli correlati