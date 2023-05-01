Devo segnare l’ordine come evaso nel mio negozio?

Quando vendi una stampa sul tuo sito, l’ordine viene contrassegnato come “non evaso” o con una terminologia simile nella tua lista ordini. È lo stato predefinito degli ordini nella maggior parte dei siti e-commerce.
Non preoccuparti: noi riceviamo comunque l’ordine e, di fatto, lo stato nel tuo negozio non ha alcun ruolo nel processo di evasione.
Come gestire la tua lista ordini dipende da te. Puoi segnare l’ordine come evaso immediatamente, e alcune piattaforme come Shopify hanno un’automazione per questo. Oppure puoi segnare gli ordini come evasi quando ti inviamo via email il numero di tracciamento. Se vuoi, puoi anche lasciare l’ordine come non evaso. In ogni caso, noi evadiamo l’ordine.
Nota che, se segni l’ordine come evaso, spesso il tuo acquirente riceverà un’email che lo informa. Anche in questo caso, puoi configurare questi dettagli nelle impostazioni del tuo account.