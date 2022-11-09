Posso personalizzare i prodotti del mio negozio online?

Scopri cosa può e non può essere personalizzato dei tuoi prodotti dopo che il prodotto è stato importato da creativehub al tuo negozio online.
Personalizzare i prodotti in Shopify
Una volta che il tuo prodotto è stato importato su Shopify, esso è pronto per essere venduto.
A questo punto, potrai personalizzare l’elenco dei prodotti direttamente in Shopify, compresi nome, descrizione, immagini, prezzo e altro.
Per favore, fai attenzione ai seguenti punti:
- Prezzo: se cambi il prezzo al dettaglio in Shopify, l’importo da noi addebitato per i costi di stampa rimarrà lo stesso. Puoi abbassare il prezzo al dettaglio al di sotto del costo di stampa, il che significa che potresti perdere soldi sulle vendite. Il prezzo deve essere gestito dal venditore.
- Edizione limitata: le edizioni limitate verranno visualizzate come ‘quantità in magazzino’ in Shopify. Questi numeri vengono sincronizzati tra creativehub e Shopify, quindi quando vendi un prodotto in edizione limitata, in Shopify lo stock diminuirà e un prodotto in edizione limitata sarà tolto da creativehub.
La ‘quantità di stock’non è bloccata in Shopify. Se cambi questo numero, il numero in creativehub non cambierà. È responsabilità del venditore assicurarsi che la quantità di stock rifletta le impostazioni applicate su creativehub.
Se le cambi per sbaglio, una nuova importazione del prodotto ripristinerà la quantità disponibile in modo che corrisponda a quella salvata in creativehub.
- Codice SKU: Allo stesso modo, il codice SKU non è bloccato. Se un codice SKU viene cambiato, questo prodotto non verrà riconosciuto come un prodotto creativehub.
Nota bene: Se il codice SKU cambia, l’ordine non verrà evaso da noi.
Se lo cambi per sbaglio puoi cancellare il prodotto. Effettuando nuovamente l’importo, il prodotto con il codice SKU originale verrà ricreato e riconosciuto nuovamente come prodotto di creativehub.