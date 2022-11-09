In che valuta sono vendute le mie opere artistiche?

Scopri in che valuta verranno venduti i tuoi ordini di stampa e come puoi cambiarla nelle impostazioni del tuo negozio online.

Valuta di creativehub

La valuta predefinita di creativehub può essere impostata in €EUR, £GBP e $USD.

La valuta predefinita dipende dal paese di residenza, dalla registrazione dell’azienda e/o dai dettagli di registrazione dell’imposta sulle vendite nel tuo account creativehub. Queste informazioni possono essere attualizzate nelle tue impostazioni principali.

Clicca qui, per vedere come puoi cambiare le impostazioni di valuta del tuo account.

Valuta del negozio online

Puoi scegliere in quale valuta preferisci vendere i tuoi prodotti durante il processo di impostazione del tuo negozio e-commerce online. Se usi Shopify, avrai anche tempo per cambiare la valuta fin quando non avrai effettuato la prima vendita. La valuta del tuo negozio verrà poi bloccata.

Se la tua valuta non è disponibile nelle opzioni su creativehub (€EUR, £GBP e $USD), allora avverrà una conversione di valuta.

Nota bene: Dopo aver importato il prodotto sul tuo negozio online, potrai cambiare il prezzo quindi avrai completo controllo nell’impostare il prodotto ad un prezzo che sia adeguato alla valuta in cui hai impostato il tuo negozio.