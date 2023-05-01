Devo caricare un file diverso per ogni variante di formato?

No, devi caricare un unico file. Dovrebbe essere la versione più grande e di qualità più alta che hai, in formato JPEG o TIFF. L’app web di creativehub ridimensionerà automaticamente il file alla risoluzione ottimale per ogni variante di stampa che hai creato e lo stamperà quando ricevi un ordine. Il file non verrà ritagliato, quindi tutte le varianti di formato avranno lo stesso rapporto d’aspetto del file originale.

Potresti voler gestire il colore del tuo file assegnandogli il profilo colore corretto per la carta e il tipo di stampa del tuo prodotto. Clicca qui per saperne di più sulla gestione del colore.