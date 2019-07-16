Usiamo solo i materiali sostenibili più pregiati e legno massello nella nostra gamma di cornici, da lussuose cornici contemporanee in noce in stile tray a sontuose cornici tradizionali in rovere, con passepartout opzionale e vetro museale anti-riflesso.
Una cornice artistica professionale è creata usando il meglio delle attrezzature e i materiali più pregiati.
Perchè scegliere una cornice artigianale fatta a mano
Materiali naturali
Usiamo solo legno massello da fonti sostenibili e non usiamo impiallacciatura, MDF o alcun altro tipo di materiale ricostituito.
Bordi incollati, inchiodati e sigillati
Ogni bordo è accuratamente inchiodato, incollato, sigillato e smussato fino all’estremità, così da ottenere un risultato completamente liscio e omogeneo.
Fatte a mano su misura
Realizziamo cornici di ogni misura, per soddisfare le tue aspettative. Tutte le nostre cornici sono artigianali e rifinite a mano.
Durevoli nel tempo e Acid-free
Tutte le nostre cornici sono composte da materiali 100% acid-free e hanno una certificazione FSC. Garantiamo una lunga durata nel tempo e alta qualità per ogni cornice che facciamo.
Fasi
Ci sono 5 passaggi nella scelta di una cornice da galleria.
1. Stile della cornice
2. Scelta del listello
3. Passepartout
4. Vetro
5. Fissaggio
Fase 1
Scegli lo stile della cornice
Scegli uno dei nostri quattro diversi tipi di cornice, che variano da uno stile più tradizionale ad uno più contemporaneo. La tua stampa verrà montata in modo permanente su foamex per avere la sicurezza che la stampa resti completamente liscia e piatta all’interno della cornice, ma se preferisci optare per un’alternativa diversa basterà scriverci un commento nell’apposita sezione quando ordinerai online.
guida su cornici e listelli
Cornice tradizionale
Stai cercando qualcosa di classico? La cornice tradizionale è la nostra scelta più popolare e il tipo di cornice più versatile, che si adatta bene a tutti gli stili artistici. Offriamo listelli adatti ad ogni budget.
Cornice floating
Vuoi una presentazione moderna che attiri l’attenzione? Immagina la tua opera d’arte presentata con uno spazio tra l’opera e il listello come se stesse fluttuando all’interno della cornice.
Cornice tray
Con questa cornice aperta la tua immagine montata su pannello rigido si adagia leggermente incassata sotto la parte frontale della cornice per un bellissimo risultato minimalista.
Cornice box
Dai un po' di profondità, ombreggiatura e presenza alla tua opera d’arte. Questa cornice più profonda crea uno spazio tra il vetro e la stampa per un risultato contemporaneo.
Stile della cornice:
Fase 2
Scegli il tuo listello
Per ogni tipo di cornice, offriamo diverse opzioni di listelli. I listelli da cornice hanno colori, forme e finiture diverse. Puoi scaricare qui la gamma completa di opzioni per ogni tipo di cornice o puoi scriverci un commento nella sezione commenti quando ordini online.
Quercia
Non puoi battere il legno di quercia per tonalità e calorosità. Questo legno massello naturale è una scelta classica che va a complementare la maggior parte delle immagini.
Faggio
Chiaro e liscio, con bellissime venature del legno. Il listello in faggio dona luce e uno stile caldo alla tua opera d'arte per una cornice naturale intramontabile.
Nero
Questa è la scelta classica per fotografie e stampe artistiche. Questa profonda finitura nera satinata è un tono molto neutrale, proprio da questo deriva la sua popolarità per stampe fotografiche.
Bianco
Preferisci optare per uno stile contemporaneo? Questo legno massello, liscio con finitura bianca neutrale e luminosa ti dona uno stile al passo con i tempi e allo stesso tempo concentra l'attenzione completamente sulla stampa.
Noce
Un approccio moderno alla classica cornice in legno. I colori ricchi e profondi del nostro listello in noce nero americano si abbinano perfettamente a immagini dai colori vibranti e accesi.
Decorativo
Con quest'opzione ornata puoi avere un risultato sia super tradizionale che super contemporaneo. Il nostro listello decorativo dorato o argentato è liscio, ricco ed enfatizza le tue immagini in modo perfetto.
Modanatura della cornice:
Fase 3
Scegli un passepartout
I passepartout sono un'ottima opzione, perfetta per essere aggiunta a cornici in stile tradizionale. Offriamo una vasta gamma di passepartout colorati, tagliati su misura rispettando le tue specifiche. Sono un elemento aggiuntivo che può arricchire o contrastare le tue immagini, mettendole in rilievo. Troverai a seguire alcuni stili di passepartout da tenere in considerazione.
guida ai passepartout
Passepartout tradizionale
Se preferisci un look professionale e classico, scegli questo. Leggermente più ampio sul lato inferiore per spostare il punto focale verso il centro della cornice e creare una presentazione equilibrata.
Passepartout moderno
Preferisci uno stile pulito e minimal? Questo passepartout è tagliato con larghezze uguali su tutti i lati per donarti uno stile elegante e moderno.
Passepartout extra largo
Per un look contemporaneo, scegli questo passepartout extra largo. Funziona particolarmente bene con formati quadrati e misure di stampa più piccole.
Fase 4
Scelta del vetro
Puoi scegliere tra vetro standard e premium - il vetro premium è un vetro artistico antiriflesso. Questo è un vetro museale e dona una finitura invisibile. Possiamo anche aggiungere un'ulteriore protezione, con un vetro resistente ai raggi UV.
Fase 5
Fissaggio
In base alle caratteristiche della tua cornice, puoi aggiungere corda e ganci a D, ganci a specchio o ganci a fascia.
guida al fissaggio
Ganci a D e corda
Il gancio a D con corda è il fissaggio più semplice per appendere i tuoi lavori a parete. Probabilmente è l’opzione più popolare.
Ganci a specchio
I ganci a specchio sono un’opzione classica e possono essere un elemento complementare con lo stile di alcune tipologie di cornici. Sono robusti per prevenire una rimozione facile dell’opera d’arte dalla parete.
Ganci a fascia
I ganci a fascia rappresentano un’opzione di fissaggio molto pulita e ordinata e dovrebbero essere usati per cornici più grandi e pesanti. Puoi trovare questi ganci in diverse misure per l’abbinamento perfetto con la tua immagine.
Fissaggi:
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