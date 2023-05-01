Come stabilire il prezzo delle stampe d'arte vendute online

Prezzi consigliati per le stampe

Abbiamo preparato per te una serie di prezzi minimi consigliati per le stampe, con margini di profitto che vanno dal 40% all'80%. Questi prezzi si basano su un'approfondita ricerca sul mercato delle stampe d'arte, unita alla nostra esperienza nel dropshipping di stampe fine art per migliaia di artisti che hanno raggiunto l'indipendenza professionale vendendo stampe online.

Questi prezzi consigliati rispecchiano le tariffe di mercato per opere originali di alta qualità stampate a uno standard fine art professionale. Ma è importante notare che tengono conto anche della percezione del brand. Significa applicare prezzi che riflettano un brand artistico di qualità: se chiedi troppo poco, anche la percezione della tua qualità cala. Abbiamo scritto un intero articolo su come il brand influisce sui prezzi, che puoi leggere qui.

Il modo per costruire un'attività di vendita d'arte sostenibile è vendere un prodotto premium, e questo include offrire una consegna di qualità. Per questo riteniamo importante far pagare anche la spedizione, abbinandola a una dichiarazione di valore come «Spedizione espressa DHL, rapida e sicura». Con questo in mente, dai un'occhiata ai prezzi qui sotto:

Prezzi delle stampe in EUR (€)

Consulta qui i prezzi consigliati in EUR

Prezzi delle stampe in GBP (£)

Consulta qui i prezzi consigliati in GBP

Una volta stabiliti i prezzi, il passo successivo è promuovere il lancio del tuo negozio. È la tua occasione per comunicare la qualità del lavoro, l'artigianalità, la creatività, il tuo percorso come artista, il processo produttivo, la qualità della stampa e dei materiali, il branding personalizzato, le edizioni limitate, oltre al fatto che il nostro servizio è a emissioni zero dall'inizio alla fine, e quindi lo sono anche le tue vendite d'arte! Tutti questi fattori sono ciò che sostiene e giustifica i tuoi prezzi, quindi assicurati di metterli in evidenza nel tuo marketing. Usa la guida qui sotto per lanciare il tuo negozio.