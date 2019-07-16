A differenza delle stampe fotografiche professionali C-type, che sono stampe a tono continuo derivate da un processo chimico in cui i colori sono prodotti da una reazione chimica, i colori nelle stampe a getto d’inchiostro Fine Art Giclée sono prodotti applicando puro inchiostro a base di pigmenti direttamente sulla carta. Quindi con il processo ad inchiostro puoi ottenere una gamma di colori (anche detta gamut) molto più ampia, in particolare per i colori più puri all’estremità dello spettro. Se hai un’immagine con colori molto vividi e luminosi, e far risaltare questi colori è fondamentale nella resa della tua opera, allora dovresti senza dubbio scegliere Fine Art Giclée piuttosto che la stampa fotografica C-Type. Per altri aspetti, la stampa fotografica C-type riesce a gestire molto meglio immagini con cambi di tono graduali (come ad esempio i toni della pelle), quindi la scelta del tipo di stampa dipende davvero dal tipo di immagine che hai.