Una stampa artistica professionale viene creata usando il meglio delle attrezzature ad alta definizione e i materiali più pregiati, il tutto supervisionato da maestri stampatori. Quando ordini una stampa professionale, puoi vedere la differenza istantaneamente.
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Una stampa artistica professionale viene prodotta usando il meglio delle attrezzature ad alta definizione ed i materiali più pregiati, il tutto supervisionato da maestri stampatori. Quando ordini una stampa professionale, puoi vedere la differenza istantaneamente.
La stampa Fine Art Giclée
La stampa Fine Art Giclée
La stampa Fine Art Giclée è una stampa a getto d'inchiostro di altissima qualità. La parola Giclée deriva dal verbo francese gicler che significa "spruzzare, schizzare o nebulizzare". Noi usiamo le stampanti Epson UltraChrome K3, le più recenti e migliori della categoria, capaci di produrre risoluzioni di stampa da 1440 DPI fino a 2880 DPI.
Durata
80 anni
11 inchiostri
modello di colore CMYK
2880 x 1440 DPI
Maggiori punti per pollice quadrato
7 delle migliori carte artistiche d’archivio della loro categoria
Qui a theprintspace abbiamo selezionato con cura 7 delle migliori carte artistiche a lunga durata dalle migliori Cartiere del mondo, che comprendono Hahnemühle e Canson. Ogni carta ha una struttura e dei colori tonali diversi, quindi è davvero fondamentale fare la scelta giusta. Per aiutarti a selezionare la carta perfetta per la tua immagine, questo articolo presenta le caratteristiche uniche di ognuna delle nostre 7 carte professionali Fine Art Giclée.
Perché scegliere Fine Art Giclée piuttosto che le comuni stampanti a getto d’inchiostro?
Non tutte le Fine Art Giclée sono uguali, quindi assicurati di ottenere il meglio leggendo la nostra lista delle tre cose più importanti da cercare in una stampa Fine Art Giclée di alta qualità.
Quindi, qual è la differenza tra la stampa inkjet che puoi produrre a casa e una stampa Fine Art Giclée professionale? Ci sono tre importanti distinzioni:
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Risoluzione di Stampa
Le stampanti Giclée hanno una risoluzione di punti per pollice più alta delle normali stampanti inkjet (a getto d’inchiostro), permettendoti di rendere giustizia a immagini ad alta qualità per produrre stampe più fini e meno sgranate rispetto ad una comune stampante inkjet da casa. Qui a theprintspace usiamo le stampanti Epson UltraChrome K3, le più recenti e migliori della categoria, capaci di produrre risoluzioni di stampa da 1440 DPI fino a 2880 DPI.
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Gamma di colore
Come la tua stampante Inkjet a casa, le nostre stampanti professionali Giclée usano il modello di colore CMYK, eccetto che sono caratterizzate da multiple cartucce d’inchiostro, testine a 8 canali basate sul modello di colore CMYK, aggiungendo così magenta chiaro, ciano chiaro e tre livelli di nero. In combinazione con i profili di colore in-house di theprintspace (che puoi scaricare qui,)le nostre autentiche stampe Giclée offrono un’accuratezza di colore senza rivali con bianchi e neri superiori, gamma di colore eccezionale e delicate transizioni dei gradienti.
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Qualità che dura nel tempo
Le stampanti Fine Art Giclée usano un’alta qualità di inchiostri a base di pigmenti di elevata qualità, che si conservano in modo eccellente e sono estremamente resistenti allo sbiadimento. Quando sono applicati a superfici, come per esempio, la carta Hahnemühle a base di cotone e le carte Rag acid free che usiamo a theprintspace, risultano in un’imbattibile durata pari a 200 anni.
Stampa Artistica Fine Art Giclée
Perché scegliere Fine Art Giclée piuttosto che la stampa fotografica C-Type?
Ci chiedono spesso “È meglio Fine Art Giclée o la stampa fotografica C-Type?”. La risposta è che entrambe hanno i loro punti di forza, come ogni carta per ogni tipologia di stampa, quindi la scelta dipende esclusivamente dall’immagine che stai stampando e dall’effetto finale che vorresti ottenere. Per avere più informazioni sul perché scegliere la stampa fotografica C-Type piuttosto che Fine Art Giclée, dai un’occhiata alla nostra pagina sulla stampa fotografica C-Type. Questo articolo approfondisce i 3 vantaggi fondamentali della stampa Fine Art Giclée e perché sceglierla in alcuni casi specifici.
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Gamma di colore
A differenza delle stampe fotografiche professionali C-type, che sono stampe a tono continuo derivate da un processo chimico in cui i colori sono prodotti da una reazione chimica, i colori nelle stampe a getto d’inchiostro Fine Art Giclée sono prodotti applicando puro inchiostro a base di pigmenti direttamente sulla carta. Quindi con il processo ad inchiostro puoi ottenere una gamma di colori (anche detta gamut) molto più ampia, in particolare per i colori più puri all’estremità dello spettro. Se hai un’immagine con colori molto vividi e luminosi, e far risaltare questi colori è fondamentale nella resa della tua opera, allora dovresti senza dubbio scegliere Fine Art Giclée piuttosto che la stampa fotografica C-Type. Per altri aspetti, la stampa fotografica C-type riesce a gestire molto meglio immagini con cambi di tono graduali (come ad esempio i toni della pelle), quindi la scelta del tipo di stampa dipende davvero dal tipo di immagine che hai.
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Bianco e Nero
Le Fine Art Giclée professionali usano 3 toni diversi di inchiostro nero e grigio. Questi inchiostri posso essere applicati sulla carta in forma pura (senza alcun disturbo di colore da altre cartucce), quindi i files preparati in Adobe RGB Scala di Grigio possono produrre dei bianchi e neri eccezionalmente puliti, senza alcuna dominante di colore. Dai un’occhiata alla nostra Guida Sulla Stampa in Bianco e Nero.
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Ampia gamma di carte
Un’altra motivazione per cui potresti scegliere Fine Art Giclée piuttosto che la stampa fotografica C-Type è la vasta scelta di carte a disposizione. Abbiamo scelto accuratamente 7 delle migliori carte, che spaziano da carte prettamente fotografiche a superfici più spesse e ruvide a base di cotone, più popolari tra illustratori per la loro resa artistica. Dai un’occhiata al prossimo articolo per saperne di più su come scegliere la carta perfetta per la tua immagine.
Stampa Fotografica C-Type
Stampa Fotografica C-Type
Cosa sono le stampe fotografiche C-Type? È praticamente la camera oscura dell'Epoca Digitale – una vera stampa fotografica che usa materiali e processi cromogenici ma la fonte di luce deriva da un file digitale, piuttosto che direttamente da un negativo. La carta fotosensibile politenata con emulsione di alogenuro di argento è prima esposta alla luce con apparecchiature di ingrandimento fotografico digitali dotate di teste laser o LED e successivamente segue il processo tradizionale di sviluppo fotografico con bagni chimici.
Durata
40 anni
Tono Continuo
modello di colore CMYK
425 PPI
(corrispondente a 1500 DPI)
4 carte C-type di livello professionale
Usiamo macchinari Chroma ProLab e RA4, che ci permettono di ottenere immagini ultra definite e una riproduzione ottimale dei colori lungo tutto l'intero spettro cromatico. Qui a theprintspace abbiamo una scelta di 4 diversi tipi di carte C-type: 3 carte Fuji Crystal Archive, Matt, Gloss, Flex e una Kodak Endura Metallic. Ogni carta ha delle proprietà e delle caratteristiche uniche che possono influenzare il modo in cui l'immagine apparirà quindi è davvero molto importante fare la scelta giusta e appropriata per rendere la tua immagine al meglio.
Perché scegliere le stampe fotografiche C-type professionali piuttosto che le comuni stampe fotografiche?
In questa sezione puoi trovare tutte le informazioni sul processo di stampa fotografica professionale C-Type. In particolare, si concentra sulla differenza tra stampe fotografiche C-type prodotte da un laboratorio professionale e la tipologia di stampa che invece puoi ottenere da un comune laboratorio locale. Non tutte le stampe fotografiche C-Type sono uguali, quindi assicurati di trarre il meglio dalla nostra lista di quattro delle più importanti caratteristiche di una stampa fotografica professionale C-Type.
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Qualità che dura nel tempo
La tipologia di carta gioca un ruolo importante nella conservazione della stampa. Carte a basso costo producono stampe che hanno una durata molto meno prolungata. Qui a theprintspace abbiamo scelto accuratamente le 4 migliori carte professionali d’archivio che ti assicurano il massimo della durata che puoi ottenere dalla tua stampa. Dai un’occhiata al prossimo articolo per avere più informazioni riguardo la scelta della carta fotografica C-type adatta alla tua immagine.
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Accuratezza del colore impeccabile
La maggior parte dei laboratori fotografici applica delle correzioni di colore automatiche a tutte le stampe che producono per creare un effetto più saturato, preferito da molti fotografi amatoriali. Qui a theprintspace diamo pieno controllo a te, il fotografo, permettendoti di concretizzare la tua visione artistica, senza alcuna interferenza. I nostri profili di stampa (disponibili per il download qui) sono creati da i nostri maestri del colore in-house per permetterti di fare un soft-proofing (ossia la possibilità di simulare a monitor ciò che una stampante potrebbe produrre) delle tue immagini su Photoshop prima di stampare. Tutto questo, in combinazione con il nostro impareggiabile processo di colour management, che include la calibrazione giornaliera di tutti i nostri macchinari, ti garantisce che quello che vedi sul tuo schermo è sempre fedelmente riprodotto nella tua stampa definitiva.
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Stampa a grande formato
Un altro vantaggio delle stampe fotografiche C-type stampate in un laboratorio professionale è sicuramente la dimensione della stampa. I nostri macchinari Chromira sono capaci di stampare fino a 50 pollici (127 cm) in rulli di carta fino a 50 metri, quindi puoi davvero ottenere delle stampe enormi e di grande impatto.
Stampa Fotografica C-Type
Perchè scegliere la stampa fotografica C-Type piuttosto che Fine Art Giclée?
La scelta della tipologia di stampa è dettata primariamente dalla tua immagine e dalla resa che vuoi ottenere. Per più informazioni sul perché potresti scegliere Fine Art Giclée piuttosto che la stampa fotografica C-Type, dai un’occhiata alla nostra pagina di stampa Fine Art Giclée. In questo articolo ci focalizzeremo sui punti di forza del processo di stampa fotografica C-Type.
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Vere stampe fotografiche
A differenza delle stampe Fine Art Giclée, che sono fondamentalmente delle stampe a getto d’inchiostro di altissima qualità, le stampe fotografiche C-Type sono ottenute da un processo chimico su una carta fotosensibile fotografica a lunga durata. Quindi in un certo senso potremmo definire la C-Type una vera stampa fotografica, che trasmette una forte sensazione di autenticità e attaccamento alla tradizione. Per questo motivo, tra i nostri clienti le C-Types risultano essere la scelta ovvia per i fotografi, tanto quanto le Fine Art Giclée sono popolari tra gli illustratori.
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Flessibilità durante incorniciatura e montaggio
Le carte fotografiche C-Type sono molto più adatte al montaggio su supporti rigidi. Se stai pensando di richiedere un montaggio con Acrylic Reverse per esempio, dovrai usare Fuji Crystal Archive opaca o lucida.
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Risoluzione tonale
La stampa fotografica C-Type è un processo a tono continuo in cui i colori sono renderizzati a livello molecolare durante il processo chimico (a differenza del processo Fine Art Giclée in cui l’inchiostro è applicato direttamente in punti dalle testine della stampante). Questo sta a significare che le stampe fotografiche C-Types sono capaci di riprodurre una gamma tonale molto più raffinata (fino a 16 milioni di colori per pollice quadrato, comparati ai 256 colori per pollice quadrato delle Fine Art Giclée). Come risultato possiamo affermare che le stampe fotografiche C-Type sono superiori alle Fine Art Giclée nella gestione delle più sottili sfumature di colore, come ad esempio i toni di colore della pelle. Questo si nota particolarmente nei toni più scuri in cui puoi ottenere una definizione superiore con una stampa fotografica C-Type.
Iniziare
Come inizio ad usare la stampa fotografica e fine art professionale a theprintspace?
La scelta della stampa è dettata principalmente dalla tua immagine e dalla resa che vuoi ottenere. Per più informazioni sul perché potresti scegliere Fine Art Giclée piuttosto che la stampa fotografica C-Type, dai un’occhiata alla nostra pagina di stampa Fine Art Giclée. In questo articolo ci focalizzeremo sui punti di forza del processo di stampa fotografica C-Type.
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Campionario di carte e Provini di stampa
Per iniziare ad apprezzare davvero la sensazione e la qualità di ognuna delle nostre carte professionali e avere un aiuto nello scegliere l’opzione giusta per la riproduzione della tua immagine, puoi ordinare un campionario di carte online che contiene tutte le nostre 7 carte Fine Art Giclée e le 4 carte fotografiche C-Type che usiamo a theprintspace. Offriamo anche provini di stampa ad un prezzo ragionevole sia online che in studio, così puoi visualizzare le tue immagini sulla carta di tua scelta prima di impegnarti a produrre la stampa definitiva.
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Preparare i tuoi file per la stampa
Se sei agli inizi, puoi preparare i file per la stampa usando il profilo di colore predefinito Adobe RGB 1998. I nostri macchinari sono calibrati giornalmente usando i nostri profili in-house, quindi avrai comunque un risultato eccellente se usi il profilo di colore predefinito. Assicurati di salvare i tuoi file ad una risoluzione di 300 DPI alla dimensione di stampa che desideri (senza aggiungere alcun bordo). Se invece sei un esperto del colore (qui a theprintspace sei molto apprezzato), scarica i nostri profili di colore e caricali su Photoshop per procedere con il soft proof delle immagini su ognuno dei nostri 11 diversi tipi di carta.
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Consulenza personalizzata
Puoi anche chiamarci o contattarci via live chat o email per una consulenza personalizzata. Sarai guidato dai nostri maestri del colore, il nostro team di stampatori altamente preparati e tutti rigorosamente laureati in Arte o Fotografia, sono qui per assisterti passo passo. Siamo aperti dalle 10 di mattina alle 8 di sera dal Lunedì al Venerdì.
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Ulteriori suggerimenti sulla stampa
Abbiamo anche una sezione di aiuto e suggerimenti che approfondisce tutto nel dettaglio a partire da come fare il soft proof della tua immagine su Photoshop a come creare la tua camera oscura digitale professionale, o anche solo semplici guide passo-passo su tutti i nostri servizi, incluso come ordinare stampe online e come usare il nostro programma e-commerce per la vendita di arte online.
“Servizio grandioso e qualità delle stampe meravigliosa. Hanno assolutamente fatto la differenza per la mia prima mostra personale a Somerset House!”
“Il mio background è completamente tecnico, non avevo nessuna connessione con il mondo artistico, quindi è stato molto difficile per me ricevere suggerimenti da persone che conoscono questi argomenti. Ho trovato thePrintspace online e sono rimasta stupefatta dal loro servizio!”
“Fortunatamente ho scoperto theprintspace che adesso si prende cura di tutte le mie esigenze di stampa fotografica. Lo staff di theprintspace è cortese, competente, efficiente e sopra ogni cosa, sono fotografi che si prendono cura di altri fotografi e proprio per questo continuo a tornare. Per me è scontato, io valuto il mio lavoro e non lo metterei nelle mani di nessun’altro!”
“Alcuni amici da cui ho comprato gran parte della mia attrezzatura fotografica mi hanno raccomandato theprintspace. Durante la mia ultima mostra non potevo credere quanto perfetto fosse l’intero processo, davvero impressionante!”