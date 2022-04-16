Il mio ordine appare nel mio account creativehub come “suspended”

Quando non possiamo evadere un ordine, perché c’è un problema che ce lo impedisce, questo viene mostrato nel tuo account creativehub come ordine sospeso (“suspended”). Riceverai anche un’email al riguardo.

Esistono 3 tipi di ordine sospeso:

(1) No Matching SKU. L’ordine sembra essere un ordine che dovremmo evadere per te, ma i codici SKU del prodotto non vengono riconosciuti. L’ordine sospeso riporterà No Matching SKUs. Leggi di questo problema qui.

(2) Indirizzo di consegna incompleto. Può succedere perché hai permesso al tuo cliente di completare l’acquisto nel tuo negozio senza indicare esplicitamente un indirizzo di consegna (purtroppo non possiamo usare l’indirizzo di fatturazione come indirizzo di consegna, perché spesso sono intenzionalmente diversi). Oppure perché hai permesso al tuo cliente di selezionare “ritiro”, “click and collect” o un’opzione simile. In ogni caso, senza un indirizzo di consegna non possiamo evadere l’ordine.

Nei casi (1) e (2), per risolvere non basta aggiungere l’indirizzo di consegna o lo SKU all’ordine esistente, perché importiamo l’ordine una sola volta e, se mancano informazioni, l’ordine è di fatto un ordine fallito. Per rimediare devi quindi riordinare per conto del tuo cliente. L’ordine verrà così reimportato come nuovo ordine, con tutte le informazioni corrette per permetterci di evaderlo. Puoi riordinare usando la nostra funzione di dropshipping manuale qui.

(3) Errore non specificato. Nel 99% dei casi è dovuto all’esaurimento dell’edizione limitata nel tuo account creativehub. Per risolvere, modifica le tue edizioni in creativehub in modo che ci sia disponibilità per evadere l’ordine. Devi poi riordinare per conto del tuo cliente. L’ordine verrà così reimportato come nuovo ordine, con tutte le informazioni corrette per permetterci di evaderlo. Puoi riordinare usando la nostra funzione di dropshipping manuale qui.



