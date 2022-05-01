Quali immagini prodotto vengono importate? Posso cambiarle?

Quando importi i prodotti nel tuo negozio, hai la possibilità di importare un’immagine di anteprima in scala del prodotto, così i tuoi clienti possono visualizzare meglio l’opera.
Esistono due tipi di immagine di anteprima, che importiamo in base alle dimensioni della tua opera. Sono i seguenti:
Lato lungo – fino a 50,8 cm (20 pollici)
Se il lato più lungo della stampa è inferiore a 50,8 cm (20 pollici), importiamo questa immagine:
Lato lungo – oltre 50,8 cm (20 pollici)
Se il lato più lungo della stampa è superiore a 50,8 cm (20 pollici), importiamo questa immagine:
Sei libero di eliminare queste immagini di anteprima e sostituirle con le tue. Questo non impedirà al tuo ordine di raggiungere il nostro sistema di produzione.