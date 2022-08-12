Come aggiungo le cornici ai miei prodotti di stampa d’arte?

Per vendere stampe d’arte incorniciate sul tuo sito, devi prima creare un prodotto: seleziona un’immagine nel tuo account creativehub e clicca su “Sell as print”.
Ora sei nella schermata in cui crei i prodotti di stampa. Torneremo sulle opzioni di questa pagina, ma per il momento clicca sul pulsante “Add print size”
Ora sei nella schermata in cui imposti il formato di stampa e/o la cornice:
Usa il menu a tendina per selezionare il formato di stampa:
“Custom size (print only)” mantiene il rapporto d’aspetto nativo del file, con la possibilità di aggiungere un bordo. Le cornici usate per il dropshipping sono in formato A o quadrate, quindi questi formati sono già predisposti per te. Puoi selezionare il formato e la modanatura della cornice che preferisci e poi regolare l’ampiezza del bordo con il cursore:
Quando hai finito, clicca su “Save”
Ora sei di nuovo nella pagina di configurazione del prodotto. Vedrai che “Print size” e “Costs” sono stati precompilati in base alle impostazioni di stampa e cornice. Completa poi i dettagli del prodotto:
- Aggiungi il tuo prezzo
- Scegli il tipo di carta
- Configura le edizioni limitate e scegli il tuo certificato (opzionale)
- Scegli il tuo inserto personalizzato (opzionale)
- Clicca su “Save” per completare il processo
Ora sei pronto per importare i tuoi prodotti nel tuo negozio.