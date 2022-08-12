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Come aggiungo le cornici ai miei prodotti di stampa d’arte?

Per vendere stampe d’arte incorniciate sul tuo sito, devi prima creare un prodotto: seleziona un’immagine nel tuo account creativehub e clicca su “Sell as print”.

Ora sei nella schermata in cui crei i prodotti di stampa. Torneremo sulle opzioni di questa pagina, ma per il momento clicca sul pulsante “Add print size”

Ora sei nella schermata in cui imposti il formato di stampa e/o la cornice:

Usa il menu a tendina per selezionare il formato di stampa:

“Custom size (print only)” mantiene il rapporto d’aspetto nativo del file, con la possibilità di aggiungere un bordo. Le cornici usate per il dropshipping sono in formato A o quadrate, quindi questi formati sono già predisposti per te. Puoi selezionare il formato e la modanatura della cornice che preferisci e poi regolare l’ampiezza del bordo con il cursore:

Quando hai finito, clicca su “Save”

Ora sei di nuovo nella pagina di configurazione del prodotto. Vedrai che “Print size” e “Costs” sono stati precompilati in base alle impostazioni di stampa e cornice. Completa poi i dettagli del prodotto:

  1. Aggiungi il tuo prezzo
  2. Scegli il tipo di carta
  3. Configura le edizioni limitate e scegli il tuo certificato (opzionale)
  4. Scegli il tuo inserto personalizzato (opzionale)
  5. Clicca su “Save” per completare il processo

Ora sei pronto per importare i tuoi prodotti nel tuo negozio.

Aggiornato il ottobre 2026

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