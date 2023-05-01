Cosa sono gli SKU di creativehub e come funzionano?

Quando applichi le impostazioni di vendita al tuo file di stampa, creativehub genera un codice SKU unico per quel prodotto o quella variante. Questo codice SKU funziona, di fatto, come collegamento tra il prodotto sul tuo sito e il prodotto nel tuo account creativehub.
Durante il processo di importazione dei prodotti, ogni prodotto viene importato nel tuo sito con questo codice SKU. Quando un cliente effettua un ordine sul tuo sito, creativehub identifica il prodotto ordinato tramite il codice SKU unico e di conseguenza elabora il file corretto per la stampa e la spedizione.
Se elimini o modifichi il codice SKU sul tuo sito, non riceveremo il tuo ordine. Scopri qui cosa fare se succede.