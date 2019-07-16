Campionario di carteSolo 18€
Il miglior modo per vedere le differenze tra le diverse carte artistiche e fotografiche è assolutamente di ordinare uno dei nostri utilissimi campionari di carte.
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Ogni campionario contiene l'intera gamma di 11 carte professionali Fine Art Giclée e C-Type. Quando avrai il campionario, potrai appurare come ogni carta sia stata accuratamente selezionata per le sue particolari caratteristiche; il rivestimento, la struttura, la lucidità e il modo in cui rappresenta il colore.
Il nostro Campionario per illustrazione contiene una gamma di bellissime immagini disegnate a mano e dipinte con una selezione di colori e soggetti rappresentati sulla carta che pensiamo sia più adatta per rappresentazione dei colori, atmosfera e dettaglio.
18€Ordina ora
Il nostro Campionario per fotografia contiene una gamma di immagini da ritratti a paesaggi con una selezione di dettagli rappresentati sulla carta che pensiamo sia più adatta per rappresentazione dei colori, atmosfera e dettaglio.
18€Ordina ora
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