Perché gli SKU importati sono diventati SKU Squarespace?

Quando importi i prodotti in Squarespace, a ciascuno viene assegnato uno SKU di creativehub, cioè l’identificativo che usiamo per acquisire gli ordini nel nostro sistema di produzione.

Se hai seguito correttamente il processo di importazione ma i tuoi prodotti Squarespace hanno SKU Squarespace, riconoscibili dal prefisso SQ (esempio: SQ6826241), allora hai messo in vendita il prodotto sul tuo sito in modo errato.

Ci sono due possibili cause:

La prima è che tu abbia eliminato le informazioni della variante “print only” o “frames”. Se lo fai, Squarespace reimposta lo SKU con uno SKU Squarespace. In questo caso, assicurati di reinserire lo SKU di creativehub, altrimenti non riceveremo i tuoi ordini.

La seconda causa possibile è che tu abbia “selezionato” il prodotto importato e poi cliccato su “Add product”. Questo non mette in vendita il prodotto sul tuo sito, ma crea un prodotto manuale a cui viene assegnato uno SKU Squarespace.