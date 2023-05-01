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Quale carta si usa per inserti personalizzati e certificati?

Con gli ordini in dropshipping puoi includere un certificato di autenticità e/o un inserto personalizzato.

Sia gli inserti personalizzati che i certificati di autenticità vengono stampati in formato A4 con stampanti da ufficio di alta qualità.

La carta usata per questi articoli è una carta testurizzata di alta qualità, con le seguenti caratteristiche:

NomeDiamond White Fine Linen Effect
ColoreBianco
FinituraLiscia
FormatoA4
MaterialeCarta / cartoncino
Grammatura135 g/m²
Riciclabile
Descrizione merceologicaCon grammatura pari o superiore a 70 g/m² ma non superiore a 400 g/m² e grado di bianco superiore a 84 (misurato secondo la norma ISO 2470-1)
Codice doganale48102930
SostenibilitàFSC
Dimensioni (mm)210 x 297 mm
Dimensioni (cm)21 x 29,7 cm
Dimensioni (pollici)8,27 x 11,69 pollici
Aggiornato il ottobre 2026

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