Quale carta si usa per inserti personalizzati e certificati?

Con gli ordini in dropshipping puoi includere un certificato di autenticità e/o un inserto personalizzato.
Sia gli inserti personalizzati che i certificati di autenticità vengono stampati in formato A4 con stampanti da ufficio di alta qualità.
La carta usata per questi articoli è una carta testurizzata di alta qualità, con le seguenti caratteristiche:
|Nome
|Diamond White Fine Linen Effect
|Colore
|Bianco
|Finitura
|Liscia
|Formato
|A4
|Materiale
|Carta / cartoncino
|Grammatura
|135 g/m²
|Riciclabile
|Sì
|Descrizione merceologica
|Con grammatura pari o superiore a 70 g/m² ma non superiore a 400 g/m² e grado di bianco superiore a 84 (misurato secondo la norma ISO 2470-1)
|Codice doganale
|48102930
|Sostenibilità
|FSC
|Dimensioni (mm)
|210 x 297 mm
|Dimensioni (cm)
|21 x 29,7 cm
|Dimensioni (pollici)
|8,27 x 11,69 pollici