Come collego le varianti delle mie stampe in edizione limitata?

Puoi collegare tra loro le varianti delle tue stampe d’arte in edizione limitata. Per esempio, potresti avere una variante A4 solo stampa e una variante A4 incorniciata: puoi scegliere che vengano conteggiate come la stessa edizione.

Ogni volta che aggiungi una nuova variante di stampa, le assegniamo una lettera. Per esempio, se hai 2 varianti, la prima è A e la seconda è B. Ecco come appare:

Quando le varianti condividono la stessa lettera, significa che l’edizione è collegata. Per cambiare la lettera assegnata a una variante, usa il menu a tendina e seleziona la lettera che vuoi:

Se sei a metà di un’edizione, cioè alcune stampe di quell’edizione sono già state vendute, e vuoi collegare l’edizione a un’altra variante, la lettera usata per collegarle determinerà quali impostazioni adotteranno le edizioni combinate.

Tieni presente che, quando importi i prodotti nel tuo negozio, l’inventario viene suddiviso in parti uguali tra le varianti collegate. Quindi, se colleghi 3 varianti di un’edizione di 100, l’inventario delle varianti in Shopify sarà suddiviso in 34, 33, 33. Se una variante si esaurisce perché viene acquistata più spesso delle altre, l’inventario può essere modificato in Shopify. Non viene modificato automaticamente. Se vuoi che venga aggiornato in automatico, puoi usare questa app. Te la consigliamo se prevedi di vendere volumi molto alti in poco tempo.