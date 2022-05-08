Misure metriche e imperiali: come scelgo quella da mostrare?

A seconda di dove ti trovi tu o la tua clientela, potresti usare unità di misura diverse: il sistema metrico (mm) e quello imperiale (pollici).
Per servire la nostra base utenti globale, offriamo la possibilità di dimensionare le tue stampe usando il sistema metrico o quello imperiale.
Quando importi i tuoi prodotti, indichiamo entrambe le unità di misura. Puoi modificarlo facilmente intervenendo direttamente sull’inserzione nel tuo negozio. Per esempio:
Tieni presente che, se hai creato il tuo sito e-commerce con Etsy, devi scegliere il sistema di misura su creativehub prima di importare i prodotti nel tuo sito. Se in futuro vuoi cambiarlo, dovrai eliminare il prodotto e reimportarlo nel tuo negozio.