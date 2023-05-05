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Chi riceve notifiche e tracking dell’ordine, io o l’acquirente?

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Il venditore

Quando contrassegniamo un ordine come spedito, lo stato dell’ordine di evasione viene aggiornato nel tuo account creativehub. Se usi Shopify, aggiorniamo automaticamente lo stato dell’ordine in Shopify come evaso (fulfilled). Riceverai anche un’email che ti avvisa che l’ordine è stato spedito. Ecco come appare:

Il cliente del venditore

Il tuo cliente riceverà un’email dal nostro programma di spedizione, Shippy Pro. Non è brandizzata theprintspace, ma Art Prints. Questa email fornisce al tuo cliente il numero di tracking della spedizione. Ecco come appare:

Aggiornato il ottobre 2026

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