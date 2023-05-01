Dove trovo la fattura degli ordini dropshipping in creativehub?

Quando evadiamo le tue vendite d’arte online, ti addebitiamo i costi di evasione. In creativehub puoi visualizzare e scaricare la fattura dei tuoi ordini, con il dettaglio dei costi di evasione che ti addebitiamo. Ecco come fare:
- Clicca sul tuo nome/icona del profilo in alto a destra nel tuo account creativehub
- Seleziona “Art store settings” dal menu a tendina
- Seleziona “Store fulfillment” dal menu a sinistra
- Qui puoi filtrare gli ordini che vuoi visualizzare
- Tutti i tuoi ordini sono elencati qui con i relativi dettagli. Puoi scaricare la fattura cliccando sul pulsante di download.