I migliori template web per gallerie che vendono arte online

In sintesi

Ti consigliamo di leggere l'articolo per intero per avere tutti i nostri consigli su come scegliere il template migliore per il tuo negozio d'arte online. Se però cerchi una risposta rapida, eccola:

Piattaforma Ideale per Template consigliato 1 Template consigliato 2 Shopify Quasi tutto! È la nostra piattaforma di riferimento. Facile da configurare e con buoni template. Funzioni e-commerce di prim'ordine. Baseline (280 $) Studio (gratuito) Squarespace Ottima per iniziare, con alcuni template validi. Non consigliata per le gallerie WordPress/ WooCommerce La scelta più ampia di template. Flessibilità di design e di modifica. Non è la più semplice da configurare, ma ci sono molti sviluppatori web che possono aiutarti. ART (69 $) Arte (69 $)

Per iniziare

Questo articolo ti guida tra alcune delle migliori opzioni di template per le gallerie, cioè i siti che presentano e vendono il lavoro di più artisti.

Se sei un artista indipendente potresti comunque usare alcuni di questi template, ma dai un'occhiata al nostro articolo gemello sui migliori template web per artisti che vendono arte online.

Le gallerie si differenziano dagli artisti indipendenti perché di solito hanno bisogno di pagine o collezioni separate per ogni artista rappresentato, e poi di sottocategorie per i diversi progetti di ciascun artista. Questo significa che l'architettura di un sito per galleria è diversa.

Architettura di un sito per artista Architettura di un sito per galleria

I template che abbiamo trovato su Shopify e Squarespace sembrano avere un solo livello di architettura delle collezioni: puoi raggruppare le opere per artista, mostra o progetto, ma non raggrupparle per artista e poi, al loro interno, per mostra o progetto. Ci farebbe piacere sapere se qualcuno ne ha trovato uno che lo permette. In ogni caso, per alcune gallerie potrebbe non essere un problema: quelle che organizzano naturalmente le opere in sequenza per drop, mostre e progetti non hanno bisogno di quel secondo livello di architettura. Se invece ti serve questa funzionalità, ti consigliamo WordPress e WooCommerce, perché ti danno la flessibilità di sviluppare qualsiasi architettura ti occorra.

Prima di passare ai consigli, è davvero importante ricordare che, quando guardi questi template, devi andare oltre colori e font. Ciò che conta è il modo in cui prodotti e pagine vengono raggruppati, i tipi di pagina disponibili nel template e la struttura del sito. Colori, font e stile dei pulsanti si possono, ovviamente, cambiare facilmente per adattarli ai tuoi. Infine, anche le proporzioni delle immagini si possono modificare, ma anche qui devi chiederti se un'immagine con proporzioni diverse si adatterebbe alla struttura della pagina.

Template consigliati per gallerie d'arte su Shopify

Shopify funziona bene sia come sito completo all-in-one, sia come sezione negozio di un sito più ampio su un sottodominio, ad esempio store.tuosito.com

Consigliamo Shopify più di qualsiasi altra piattaforma, soprattutto alle aziende (rispetto agli artisti indipendenti), perché le sue funzioni e-commerce e le sue opzioni di checkout semplificato non hanno rivali.

Opzione 1: Baseline

Ci piace il tema Baseline, anche se riconosciamo che ha un design molto audace. Questo template ha letteralmente tutto ciò che serve per un sito completo all-in-one per una galleria e, con qualche semplificazione (facile da fare), potrebbe anche essere la sezione negozio di un sito più ampio. Costa 280 $, ma a quel prezzo hai il pacchetto completo.

La homepage offre molti ottimi elementi tra cui scegliere, tra cui un elenco hero degli artisti o questa accattivante sezione video con riproduzione automatica.

Puoi anche avere pagine collezione separate per ogni artista.

Questo template gestisce bene anche le immagini con proporzioni diverse, e i contenitori immagine hanno un'estetica eccellente.

Guarda questa ottima sezione editoriale per dare contesto alle opere

Le CTA per far crescere la newsletter sono molto chiare. È fondamentale, perché l'email è un canale davvero forte per le conversioni e-commerce ed è essenziale per iniziare a costruire relazioni profonde e durature con i collezionisti.

Quanto al design, potresti facilmente adattarlo al tuo stile cambiando colori, font ecc., soprattutto con l'aiuto di un web designer. Al momento usa uno stile molto audace e d'impatto, ma si potrebbe ammorbidire abbastanza facilmente rimuovendo alcuni degli elementi più forti, assottigliando alcune linee, passando a un font meno rigido e addolcendo la palette colori.

Opzione 2: Blockshop Adoriamo anche Blockshop come template, un'altra soluzione che può fare da sito completo. Guarda come uno dei nostri clienti ha personalizzato questo template con un risultato straordinario, creando un fantastico sito e negozio all-in-one: This is Rude. Sito web di RUDE Quelli di Rude sono chiaramente ottimi designer con un brand visivo molto forte, ma questo dimostra come, se hai occhio per il design o assumi un designer che ti aiuti ad adattare un template, puoi davvero farlo tuo, evitando l'enorme spesa di costruire qualcosa da zero. Blockshop ha tantissimi elementi validi per creare il tuo sito perfetto. Per esempio: La navigazione è flessibile, quindi puoi organizzare le opere in modi diversi: per artista, per mostra, per data di uscita (drop), per progetto ecc. Ci sono molte opzioni flessibili per le sezioni della homepage, così puoi mostrare progetti o collezioni. Ha un'ottima sezione editoriale dove puoi raccontare alcuni dei tuoi progetti e contestualizzare il tuo lavoro. Opzione 3: Studio Se cerchi alternative, prova il più decorativo Studio, che ha anche il vantaggio di essere gratuito! Questo template può funzionare molto bene come negozio affiancato a un sito principale (su un sottodominio) oppure come sito autonomo. Ecco alcune caratteristiche di Studio: La homepage ha un aspetto morbido e pulito, con un bello slideshow di opere Le opzioni di organizzazione sono varie: puoi disporre le opere per artista, per tipo di lavoro o secondo qualsiasi altra classificazione tu voglia. Le immagini sono le protagoniste! In più, elementi editoriali davvero validi

Opzione 4: Icon

Infine, per le gallerie su Shopify adoriamo il tema Icon. Ha uno stile orientato all'e-commerce, con belle immagini grandi direttamente in homepage.

Ci è piaciuta molto anche la struttura del menu con immagini: un bel modo per invitare le persone a esplorare di più.

Template consigliati per gallerie d'arte su Squarespace

Non consigliamo Squarespace alle gallerie. Mancano le opzioni di architettura più complesse necessarie a un sito completo all-in-one con grandi gruppi di linee di prodotto e relative sottocategorie. Se hai già un sito e cerchi un negozio da collocare su un sottodominio, consiglieremmo sempre Shopify o WordPress. Se hai una gamma di prodotti limitata, senza bisogno di organizzarla in modi diversi con categorie e sottocategorie, allora Squarespace può funzionare per te. Per questo pensiamo che Squarespace sia più adatto a un artista indipendente. Per un elenco di consigli per l'artista indipendente, leggi il nostro articolo dedicato.

Opzione 1: Skyloop

Se per la tua galleria scegli comunque Squarespace, potresti provare Skyloop. Ha un bel design e, soprattutto, un menu laterale nella pagina del negozio che facilita la navigazione tra le diverse categorie, che potrebbero essere i vari artisti, i drop di stampe o le mostre. Il sito di anteprima è stato impostato come negozio di abbigliamento per bambini, ma da questo screenshot puoi capire la struttura del menu:

Questo menu laterale è utile perché, man mano che la tua lista di progetti, mostre o drop cresce nel tempo, può accoglierla estendendosi verso il basso. Se la lista diventa troppo lunga, però, potrebbe risultare un po' ingombrante. Inoltre, le opzioni per i contenuti editoriali sono semplicemente quelle standard di Squarespace.

Opzione 2: Alameda

Alameda è un'altra opzione da considerare. Anche in questo caso il design è pulito, ma sembra più limitato nelle opzioni di menu, perché il menu si estende in orizzontale nella parte alta della pagina.

Nota: molti template Squarespace usano griglie uniformi per i contenitori immagine, tutte con le stesse proporzioni. Il template Alameda qui sopra ne è un esempio. I fotografi potrebbero trovarsi in difficoltà, perché scattano in orizzontale e in verticale e spesso usano proporzioni diverse. Questi template adattano automaticamente le immagini al contenitore con proporzioni standard ritagliandole. È facile modificare il modo in cui l'immagine appare all'interno del contenitore, cioè mostrarla comunque nelle proporzioni originali. Spieghiamo come fare nel nostro altro articolo: I migliori template web per artisti che vendono arte online.

Template consigliati per gallerie d'arte su WooCommerce/ WordPress

Quando scegli WordPress, usi WooCommerce per le funzionalità e-commerce. Include il carrello, le pagine prodotto e tutte le funzioni di pagamento e di back-end che ti servono per vendere ed evadere gli ordini.

Come con Shopify e Squarespace, theprintspace si integra perfettamente anche con il tuo WooCommerce per gestire automaticamente l'evasione delle tue stampe fine art, spedendo stampe incorniciate e non in confezioni personalizzate con il tuo brand e con eleganti certificati di edizione limitata brandizzati!

Scegli il tuo template WordPress tra i temi WordPress, ad esempio su Theme Forest, e poi integra un template per il negozio usando un tema WooCommerce.

Opzione 1: ART

Il primo set di template che consigliamo è un tema WordPress chiamato ART. Adoriamo questo pacchetto di temi. Costa solo 69 $ e include un'enorme serie di layout pronti all'uso, sia per gallerie sia per artisti indipendenti. Puoi raggruppare le opere per artista, per mostra o come preferisci. Qualunque siano le tue esigenze, questo set di template farà ciò che ti serve! Ci sono anche le viewing room, un modo davvero efficace per contestualizzare le opere. Qui sotto trovi una panoramica di questo template bello e versatile:

Opzione 2: Arte

Un altro tema che ci piace è Arte. Costa 69 $, un prezzo ragionevole. È un tema pulito e minimalista che dà decisamente risalto alle immagini. Ha ottime opzioni per i testi, che possono circondare immagini e video: perfetto per scrivere materiale di contesto che coinvolga davvero i tuoi potenziali collezionisti.

Ora è il momento di agire: cosa aspetti? Gli artisti e i fotografi di successo preferiscono l'azione alla procrastinazione, e il boom dell'arte online non aspetterà te. Per agire subito, leggi l'articolo qui sotto e riserva 3 giorni per mettere online il tuo sito!