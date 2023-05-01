Quali sono i costi di evasione del dropshipping di creativehub?

Quando effettui una vendita nel tuo negozio, addebitiamo a te, venditore, i costi di evasione. Questi costi sono:
Costo di stampa
È il nostro costo di stampa standard maggiorato del 20%, per coprire i costi aggiuntivi legati a questo servizio, come la stampa dei certificati gratuiti, la prenotazione di corrieri o la spedizione postale, la gestione delle edizioni limitate, il follow-up con il servizio clienti e le stampe sostitutive gratuite, se necessarie. Quindi un A3, per esempio, costerà circa 3,80 € in più, per un totale di circa 22,80 € al netto delle imposte.
Costo di spedizione
Ti addebitiamo le nostre tariffe di spedizione standard in base alla destinazione dell’ordine. Per consultare queste tariffe clicca qui. Ricorda che sul tuo sito sei libero di applicare la tariffa di spedizione che preferisci.
Per saperne di più sul processo di pagamento degli ordini di stampe d’arte in dropshipping leggi questo articolo.