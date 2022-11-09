Posso cambiare le impostazioni di vendita applicate ai miei prodotti?

Come aggiornare il tuo prodotto su creativehub e cosa dovrai fare sul tuo negozio online affinché questi aggiornamenti vengano salvati nel prodotto live.

Step 1: Come iniziare

Ci sono alcune ragioni per cui potresti voler aggiornare le impostazioni di vendita applicate ai tuoi file su creativehub una volta che sono già stati importati nel tuo negozio:

Vuoi cambiare la tipologia di carta dei prodotti in vendita

Vuoi cambiare le dimensioni dei prodotti in vendita

Vuoi aggiungere o rimuovere delle varianti, come, per esempio, diverse dimensioni.

Vuoi cambiare il prezzo al dettaglio.

Vuoi offrire un prodotto esistente come edizione limitata, o cambiare le impostazioni di edizione limitata di un prodotto.

Step 2: Aggiorna le tue impostazioni in creativehub

Prima di tutto devi modificare le impostazioni in creativehub. Accedi al tuo account creativehub e clicca su ‘File’ nel menù a sinistra. Seleziona il file master che vuoi aggiornare.

Per fare ciò, seleziona i file utilizzando la casella di spunta in alto a sinistra vicino ad ogni anteprima e clicca sull’opzione ‘Vendi una stampa’ nella parte destra del menù.

Ora sei nella sezione ‘Vendi una stampa’, qui puoi aggiornare le impostazioni di vendita.

Nota bene: Se hai venduto uno dei prodotti in edizione limitata, non potrai aggiornare le impostazioni.

Step 3: Aggiorna le impostazioni del tuo negozio online

Se effettui modifiche alle varianti del prodotto su creativehub, è necessario importare nuovamente il prodotto nell’elenco dei prodotti sul tuo negozio online. Se ciò non accade, il prodotto sul tuo negozio non verrà aggiornato e non rifletterà i cambiamenti apportati. Questo prodotto non sarà quindi sincronizzato e se venduto, non saremo in grado di evadere l’ordine.

Allo stesso modo, se un file viene eliminato da creativehub, o se le impostazioni di vendita applicate a quel file vengono rimosse, il prodotto e le sue impostazioni nella lista prodotti del tuo negozio online non verranno rimosse automaticamente. Questo prodotto deve essere cancellato manualmente. Se non lo è e quindi viene venduto, non potremo evadere l’ordine.

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