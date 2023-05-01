Dove vedo l’elenco degli ordini in dropshipping del mio sito?

I tuoi ordini in dropshipping compaiono nel tuo account creativehub una volta inviati al sistema di produzione di theprintspace. Questo significa che gli ordini di un determinato giorno saranno visibili su creativehub solo il giorno successivo, cioè quando sono stati inviati in produzione.
Ecco come visualizzare gli ordini dei clienti e il loro stato in creativehub:
- Clicca sul tuo nome/icona del profilo in alto a destra nel tuo account creativehub
- Seleziona “Art store settings” dal menu a tendina
- Seleziona “Store fulfilment” dal menu a sinistra
- Qui puoi consultare i tuoi ordini con diverse opzioni. Usa l’intervallo di date per vedere gli ordini di un mese o di una settimana specifici, oppure cerca per stato dell’ordine. Clicca su “Update” per vedere gli ordini recenti
Stato di evasione dell’ordine
Il tuo ordine in dropshipping passa attraverso diverse fasi durante il processo di evasione. Puoi vedere gli ultimi aggiornamenti sul tuo ordine nella sezione “order status” della pagina “Store fulfilment”.
Qui sotto trovi i messaggi di stato dell’ordine che puoi vedere nel tuo account creativehub:
- New order: abbiamo ricevuto il tuo ordine e lo abbiamo inviato al nostro sistema di produzione
- In Production: il tuo ordine è in lavorazione per essere stampato e imballato per la spedizione
- Dispatched: abbiamo elaborato il tuo ordine e lo abbiamo spedito al tuo cliente
- Card required: nel tuo account creativehub mancano i dati di pagamento. Non possiamo elaborare il tuo ordine finché non aggiungi un metodo di pagamento al tuo account creativehub. Ecco la procedura per aggiungere una carta, così possiamo ritentare il pagamento.
- Payment failed: non possiamo elaborare il tuo ordine perché il pagamento dei costi di produzione dal tuo account non è andato a buon fine. Di solito, per risolvere il problema, devi chiamare la tua banca e autorizzare questi pagamenti. Fatto questo, possiamo ritentare il pagamento una volta al giorno.
- Suspended order: non siamo in grado di elaborare il tuo ordine. Può dipendere da uno dei tre motivi seguenti:
- Manca l’indirizzo di spedizione nei dettagli dell’ordine
- Il codice SKU del prodotto sul sito è diverso da quello generato nel tuo account creativehub
- L’opzione di stampa non esiste nel tuo account creativehub.
Puoi leggere di più sui messaggi di stato dell’ordine qui.