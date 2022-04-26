Branding: come se lo avessi spedito tu
La chiave per costruire relazioni a lungo termine con i clienti è creare un brand definito. Non è importante solo per l’esperienza del cliente ma aggiunge anche un tocco di professionalità. Noi lo rendiamo possibile con le nostre opzioni di personalizzazione.
Scelta del Prodotto
Un servizio white label completo
Invieremo le notifiche di spedizione e tracciamento direttamente al tuo cliente. Stai tranquillo, non ci sarà alcun riferimento a theprintspace in nessuna fase del processo d’ordine. Sull’etichetta di spedizione potrai anche inserire il tuo marchio.
Aggiungi un inserto personalizzato
Aggiungi quel tocco personale in più e includi un inserto personalizzato con il tuo ordine. Puoi caricare un design A4, che stamperemo su una carta artistica pesante. Includiamo 1 unico inserto per ogni ordine.
Leggi la guida
Certificati con il tuo brand
Autentica le tue stampe in edizione limitata. Scegli tra 5 certificati di autenticità con bellissimi design, che puoi personalizzare con il tuo brand e la tua firma digitale.
Riguardo le edizioni limitate
Fulfilment
Servizio di evasione garantito
Andiamo oltre la semplice consegna rapida per offrire un servizio di evasione completo che, garantiamo, proteggerà la reputazione del tuo brand e renderà felici i tuoi collezionisti.
Dall’ordine alla consegna, senza bisogno di intervento da parte tua
Il tuo brand sempre in primo piano su ogni spedizione
Edizioni limitate tracciate
Certificato gratuito e firma digitale inclusi nelle opzioni di stampa
Tracciamento in tempo reale
Tracciamento globale aggiornato per ogni ordine spedito
Assistenza venditori 7 giorni su 7
Supporto per configurazione del negozio e ordini disponibile tutti i giorni della settimana
Sostituzioni gratuite e rapide
Ordine danneggiato durante la spedizione? Inviamo una nuova copia rapidamente a nostre spese
Spedizione veloce in tutto il mondo
Ad ogni vendita dovrai consegnare una stampa di altissima qualità nelle mani dei tuoi clienti. Spediamo le tue opere ovunque nel mondo! E ancor meglio, il servizio è ad emissioni zero.
Evasione ordini, a modo tuo
Con un semplice clic, puoi decidere di evadere personalmente gli ordini per determinate regioni. Ad esempio, se ti trovi in Australia, puoi scegliere di evadere gli ordini localmente. In alternativa, per alcuni Paesi in cui sappiamo che viene applicata l’IVA all’importazione, puoi scegliere di pagarla anticipatamente utilizzando il servizio Delivery Duties Paid (DDP).