Come verifico che il mio sito sia collegato al dropshipping?

Una volta collegato il tuo sito a creativehub, la connessione viene elencata nel tuo account creativehub. Se non vedi questa connessione nel tuo account, il sito non è stato collegato correttamente e quindi non riceveremo gli ordini dei tuoi clienti. Ecco come verificare:
- Clicca sull’icona del tuo profilo in alto a destra nella pagina
- Seleziona “Art store settings” dal menu a tendina
- Clicca su “Integrations” nel menu a sinistra
- Qui elenchiamo le integrazioni del tuo sito. Se il sito è collegato, mostriamo l’URL del sito insieme al pulsante “Disconnect”. Se il sito non è collegato, vedrai il pulsante “Connect”.