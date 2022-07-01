Livello 2: guida 101 al marketing del negozio di stampe

Il negozio di stampe di Pie Aerts

Congratulazioni, hai configurato il negozio d’arte online perfetto! Nel tuo percorso per prendere il controllo della tua carriera creativa hai compiuto un passo importante. Il passo successivo, però, il marketing, è di gran lunga il più importante. Richiede impegno, strategia e concentrazione, ma l’obiettivo raggiungibile è la completa libertà creativa nella tua carriera. Ne vale la pena, no?

Siamo qui per aiutarti a compiere questo passo, a partire dal marketing per il lancio del negozio. Perché dovresti ascoltarci? Perché evadere le vendite d’arte online è il nostro lavoro e, negli ultimi 4 anni, abbiamo visto un’ondata di artisti trasformare la propria carriera creativa. E non è solo fortuna. Chi ha avuto successo ha imparato e applicato una strategia di marketing chiara e ripetibile.

Quindi, preparati un caffè e prenditi il tempo per leggere con attenzione questo articolo. È frutto di centinaia di consigli di marketing che abbiamo visto funzionare, più e più volte, per centinaia di artisti di successo, molti dei quali vendono stampe d’arte per oltre 90.000 € all’anno, alcuni ben oltre.

Ti accompagniamo nel processo fase per fase e ti diamo un piano di 14 giorni con esempi di contenuti per ogni fase. Alla fine abbiamo preparato una checklist, così puoi affrontare i punti d’azione con metodo e spuntarli man mano.

Lancia con una collezione permanente, poi prosegui con una serie di “drop” a tempo

Le gallerie d’arte hanno collezioni permanenti e mostre temporanee. La collezione permanente è ciò che attira nuovo pubblico. Le mostre temporanee sono ciò che mantiene l’offerta fresca e interessante. Sono ciò che fa tornare le persone.

Prendi la TATE: il 70% è esposizione permanente. I grandi successi di Warhol, Hirst, Hockney. Chi visita per la prima volta viene per questi, ma sarebbero sufficienti a farti tornare? È qui che entrano in gioco le mostre temporanee della TATE. Incentrate su temi, progetti, artisti, epoche, danno alle persone un motivo per tornare.

Abbiamo visto gli artisti con il maggior successo di vendite adottare questo approccio sia nella vendita di stampe sia nel marketing generale del proprio lavoro. Hanno la loro collezione permanente, i grandi successi, per così dire. Poi, periodicamente, lanciano nuovi progetti o nuove stampe. Proprio come nelle gallerie d’arte, questi progetti o drop di stampe non sono inventati solo per vendere stampe: sono corpi di lavoro o singole opere incentrati su temi che l’artista sta esplorando o comunicando nel proprio lavoro. Inoltre, visti nel loro insieme, questi drop di stampe o progetti mostrano l’evoluzione del pensiero dell’artista sulla propria pratica. Quello che vogliamo dire è che questi drop dovrebbero avere campagne di marketing dedicate e una propria spinta alla vendita di stampe.

Se adotti la strategia di partire da una collezione permanente, i vantaggi sono:

La collezione permanente stabilisce uno stile visivo e un’identità di brand nel tuo negozio. Questo offre al nuovo pubblico un percorso d’acquisto accessibile. Il tuo pubblico attuale non ha mai avuto l’opportunità di comprare. Significa che c’è una domanda latente. Come alla tua prima visita alla TATE, sono i grandi successi che vogliono vedere! Ti dai una gamma di prodotti che funziona come fonte di reddito tutto l’anno.

Se poi passi a una serie di drop di progetti o stampe, i vantaggi sono:

È un ottimo modo per dare una spinta decisa alla tua visibilità come artista e collegarla alla vendita di stampe. Significa che gran parte del lavoro di marketing arriva in momenti concentrati, lasciandoti libero di concentrarti sulla creazione di nuove opere nel resto del tempo È un buon modo per organizzare il tuo lavoro e permettere di contestualizzarlo

Perché qualcuno dovrebbe comprare la mia arte online?

Ci sono 4 leve d’acquisto:

La domanda, allora, non è perché le persone comprano, ma come creare contenuti che si colleghino a queste leve d’acquisto.

Il marketing è comunicazione

È un semplice dato di fatto: siamo tutti impegnati e ogni giorno ci piovono addosso milioni di informazioni. Se vuoi che la tua arte venga ascoltata, devi lavorare perché accada.

Su 100 artisti di successo, 1 è stato semplicemente “scoperto”; gli altri 99 hanno messo in pratica un piano di marketing accurato, strategico e dettagliato per farlo accadere.

Il marketing si può scomporre in queste parti costitutive:

Sembra semplice, vero? Lo è, a patto di seguire il modo giusto di farlo. Esiste una formula.

Come ci ha detto l’acclamato astrofotografo e guru del marketing artistico Ian Lauer in questo podcast, le persone devono vedere l’opera 25-30 volte prima di comprarla. Questa è la tua sfida di marketing e nelle prossime tre sezioni ti mostriamo come vincerla.

Marketing 101: adottare la logica di campagna

Qualsiasi esperto di marketing degno di questo nome ti dirà che, per ottenere risultati, devi lavorare per campagne. Una campagna non è altro che concentrare la tua comunicazione in un periodo di tempo definito, per assicurarti di raggiungere l’obiettivo di far vedere il tuo lavoro 25-30 volte.

Esistono tantissimi tipi di marketing digitale, ma noi ci concentreremo sui tre più importanti: social media, email e marketing sui motori di ricerca. Una combinazione di questi, usata nell’arco dei 14 giorni che descriviamo in questo articolo, ti permetterà di adottare tattiche di campagna per lanciare le tue vendite di stampe.

Social media marketing

I social media sono il tuo metodo di marketing principale. Offrono a tutti le stesse opportunità di comunicare direttamente con il proprio pubblico.

Email marketing

L’email è il canale perfetto per le vendite e-commerce. L’esperto Chase Dimond dice che è perché è orientata alla conversione. È anche più economica e più sotto il tuo controllo.

Ottimizzazione per i motori di ricerca (SEO)

Ottimizzare il tuo sito per i motori di ricerca è un metodo di marketing che porta risultati nel lungo periodo. È un argomento vasto, quindi per ora limitati alle basi che spieghiamo qui.

Marketing 101: il tuo piano di lancio in 14 giorni

Ok, entriamo nel piano. Lancerai le tue vendite di stampe nell’arco di 14 giorni. Non ti occuperà tutta la giornata, ma dovrai riservare 3-5 ore al giorno per quei 14 giorni per concentrarti davvero sul farlo accadere. Puoi preparare tutto in anticipo con uno strumento di programmazione per i social come Later e con Mailchimp per le email, poi rilassarti e aspettare che arrivino le vendite 🤞

L’importante è dedicare tempo a pianificare e realizzare la comunicazione delle tue motivazioni come artista, del tuo messaggio, dei dettagli sulle opere e sulle stampe. Non perdere tempo a imballare stampe e a fare assistenza clienti. È qui che entriamo in gioco noi: con la spedizione in tutto il mondo e le opzioni di imballaggio brandizzato, alla logistica pensiamo noi.

Abbiamo organizzato questo piano di 14 giorni in ordine cronologico, prima e dopo il lancio della vendita di stampe, in modo che la conversazione con i tuoi acquirenti segua un arco narrativo logico. Lungo tutto questo arco, i tuoi contenuti dovrebbero parlare alle 4 leve d’acquisto elencate più sopra. Ricorda: potresti già avere molti dei contenuti che riteniamo necessari. Se è così, fantastico! Il tuo compito sarà riadattarli per ciascun canale. Ecco com’è il tuo arco narrativo di 14 giorni:

Configurazione

Ecco le attività chiave da completare. Nella checklist allegata le approfondiamo:

Giorni 1 – 2: parti dal perché

Perché fai quello che fai? Dove lo fai? Quali sono le tue motivazioni o la tua filosofia? In che modo tutto questo influenza la tua arte? Spiegarlo farà sì che le persone ti seguano e investano in te nel lungo periodo. Ecco alcuni ottimi esempi:

Il tuo “perché”

In questo video, Benjamin Hardman ci offre uno sguardo brillante sul suo “perché” raccontandoci la sua storia e come si è innamorato del paesaggio islandese, il luogo in cui oggi vive e crea.

Il tuo “chi”

Non ci si può sbagliare sul “chi” in questo fantastico Reel di Instagram di Victoria Rose Park. Victoria ha messo in primo piano la sua personalità divertente e carismatica, creando un legame con i suoi follower a un livello più profondo e personale. La sua personalità si ritrova anche nelle sue opere, il che si collega benissimo ai suoi contenuti social e risuonerà con i suoi acquirenti al momento della scelta d’acquisto.

Il tuo “dove”

Lo studio di un artista, o anche la strada se sei un fotografo, ha un ruolo chiave nel processo creativo. Mostra alle persone l’ambiente in cui lavori, dove crei e come questo influenza le opere che vendi, per costruire legami più profondi nel tempo.

Questa serie di immagini di Joachim Lambrechts trasmette chiaramente lo spazio creativo, il lavoro necessario per realizzare le opere e la creatività dell’artista stesso. Comunica un chiaro senso di personalità e stile.

Giorni 3 – 5: il negozio di stampe sta arrivando

Avvia il conto alla rovescia del lancio

Inizia a comunicare il conto alla rovescia e il lancio del tuo prossimo negozio di stampe. Questo deve creare attesa e alimentare la FOMO tra i tuoi follower. La CTA deve essere chiara in ogni contenuto: iscriversi per l’accesso anticipato. Assicurati di indicare giorni e orari precisi del lancio.

In questa serie di post, Ian Lauer ha comunicato la sua vendita in arrivo ogni giorno, per 9 giorni prima del lancio. La sua scelta di un linguaggio emotivo e di immagini varie evita che i contenuti risultino ripetitivi e, nel corso dei post, fornisce tutti i dettagli: prezzo, spedizione, gamma di prodotti e retroscena. Con questo richiamo costante, Ian si assicura che, insieme agli altri suoi contenuti video ed email, i suoi acquirenti abbiano le 25-30 occasioni di vedere il suo lavoro prima di poterlo comprare.

Raccogli contatti di vendita

I tuoi contenuti del conto alla rovescia dovrebbero sempre raccogliere contatti, così che, quando annunci il lancio, tu possa ricordarlo subito a quelle persone con un link al negozio. È un modo collaudato per convertire i clienti. Ecco 3 ottimi esempi di come farlo:

Comunica che l’accesso anticipato andrà a chi si iscrive alla tua mailing list (gli esempi di email arrivano più avanti). Adoriamo questo esempio di Pie Aerts per l’uso del linguaggio: la mailing list diventa una “community esclusiva” (anziché una fredda lista di marketing). Ha anche reso molto chiari i punti di forza, senza lasciare dubbi sui vantaggi. È un’ottima call to action.

Il social commerce cresce in fretta, molto in fretta! Facebook, Instagram e TikTok hanno già ottimi strumenti per aiutarti a raccogliere contatti e avvisarli automaticamente quando lanci un prodotto. Guarda, ad esempio, come Luke Stackpoole usa la funzione di promemoria eventi di Instagram:

Se mostri in anteprima i prodotti sul tuo sito prima della data in cui saranno acquistabili, un ottimo modo per raccogliere contatti è un timer con conto alla rovescia e un pulsante “avvisami”. Dà l’impressione di un prodotto atteso e richiesto e porterà a un buon tasso di iscrizione per l’email di lancio. Shopify e altre piattaforme e-commerce hanno ottime app e plugin per questa funzione. Non sarà un negozio di stampe… ma abbiamo visto New Balance farlo molto bene prima del lancio di un prodotto molto atteso:

Giorni 6 – 8: il processo creativo

Parla del tuo approccio creativo

Condividi uno sguardo su come realizzi le tue opere. Il focus deve essere sull’ambiente e sul processo creativo. Un buon contesto è il tuo studio o il tuo spazio di lavoro.

Questo video di Christian Vieler è un esempio brillante di come una storia più ampia possa essere condensata in una narrazione breve. Il montaggio è divertente e ritmato, in sintonia con il suo soggetto. Si vedono il processo, lo studio e l’artista, e questo collega lo spettatore al percorso di creazione.

Mostra il processo di creazione

Mostrare alle persone come realizzi il tuo lavoro mette in evidenza la tua abilità e il tuo mestiere, e questo, in definitiva, darà loro più fiducia al momento dell’acquisto.

Il lavoro di pennello di Diane Hill qui è semplicemente stupendo. Comunica l’unicità dell’artista: visione estetica unita ad abilità. Trasmette qualità e prepara il terreno, facendo capire allo spettatore cosa riceverà quando arriverà il momento di comprare.

Porta il tuo pubblico dietro le quinte

Offrire al tuo pubblico uno sguardo dietro le quinte del tuo percorso, dentro e intorno alla creazione delle tue opere, è un modo collaudato per entrare in contatto con i tuoi follower a un livello più personale e vicino. Dà loro l’opportunità di conoscerti meglio, ma anche più contesto su come è nata l’opera, il che può migliorare i tassi di conversione.

Questo è un ottimo esempio di videodiario. L’uso di Google Maps nel montaggio di Itchban dà allo spettatore il senso del luogo. Voce fuori campo e immagini sono montate in una narrazione concisa che rende molto chiara la cronologia dello shooting. Nel complesso, un contenuto davvero coinvolgente.

Giorni 9 – 11: la presentazione dei prodotti

Mostra la gamma di stampe

Prima del lancio del negozio dovresti comunicare quali opere saranno disponibili come stampe, perché questo crea attesa e domanda. Fornisci dettagli su prezzo, edizioni, tempi e costi di spedizione. Se i tuoi prodotti sono già online sul sito con un conto alla rovescia per il lancio, i tuoi post e video dovrebbero avere link chiari a queste pagine.

Questo Reel di Instagram di Liv Lee è ottimo per diversi motivi. Dal punto di vista del montaggio, la musica e il ritmo dei tagli che seguono il “reveal” iniziale sono davvero coinvolgenti. Come spettatore, hai chiaramente la sensazione di vedere la gamma di stampe per la prima volta. La didascalia che accompagna il video aggiunge valore con i dettagli sulle stampe e l’offerta di spedizione gratuita.

Mostra le dimensioni delle stampe

Questo aiuta i potenziali clienti a immaginare i prodotti come opere d’arte concrete. Dare un senso migliore delle dimensioni aiuta a convertire i clienti, perché mostra loro come l’opera potrebbe apparire sulla loro parete e con il loro stile di arredamento.

Adoriamo questa serie di post di Cat Machin, che tiene in mano i vari formati di stampa che mette in vendita. Ogni post dà un’idea molto chiara delle dimensioni, ma soprattutto mostra il volto di Cat e la gioia di mostrare le stampe, creando un bellissimo legame personale con i suoi acquirenti.

Dettagli di imballaggio e branding

Qui si parla di qualità del prodotto e di dettagli. Spesso un ostacolo all’acquisto online è la mancanza di quel servizio al cliente che si ha in negozio. Mostrare la tua attenzione ai dettagli è il valore aggiunto che aiuterà a convertire i clienti ancora indecisi.

Questo TikTok di Elif Yilmazturk è montato bene, con un forte focus sui dettagli e sulle finiture che fanno parte del processo. Soprattutto, trasmette ai suoi acquirenti la forte sensazione che all’artista importi del loro ordine, il che darà loro fiducia nell’acquisto.

Giorni 12 – 13: il grande lancio

Email di lancio alla mailing list

Simile ai tuoi annunci sui social ma con call to action più dirette, questa email dovrebbe avere buoni tassi di conversione, visto che la lista è composta da persone che hanno già espresso interesse.

Ci piace l’email di George Townley perché è visiva (nell’email ci sono altre 4 immagini oltre a quelle mostrate). Ha creato urgenza parlando del periodo di disponibilità e ha aggiunto una call to action in più comunicando la donazione a un’organizzazione no profit. Il tutto coronato da un grande pulsante “acquista”.

Rendilo evidente sul tuo sito

Rendi chiarissimo che il tuo sito ha un negozio e che la vendita è partita. Questo dovrebbe includere un takeover della home page con una call to action chiara per vedere la collezione.

Questo takeover completo della home page del sito di Pie Aerts lo rende evidente al traffico organico; inoltre i visitatori indirizzati alla pagina hanno indicazioni chiare su dove cliccare per comprare.

Annuncialo sui tuoi social

Può sembrare ovvio, ma una volta lanciata la vendita di stampe e comunicato l’accesso anticipato alla tua mailing list, assicurati di rendere la vendita evidente su tutti i tuoi canali social.

Questo è un post fantastico di Sander Patelski che cattura davvero il suo stile visivo creativo. Mostra inoltre al suo pubblico la gamma di opere in un’unica immagine, dando un senso di tema. Anticipa le singole opere che potrebbero interessare, fornendo al tempo stesso i dettagli chiave nella didascalia.

Giorno 14 – in avanti: vendite e riprova sociale

Parla delle tue vendite

Quando le tue stampe iniziano a vendersi, assicurati di comunicarlo. È un altro modo per parlare del negozio di stampe. Mostra inoltre a chi guarda che il tuo lavoro è richiesto.

Qui sotto due ottimi esempi di Sander Patelski. Ha condiviso i post in cui è stato taggato: uno di un cliente felicissimo che riceve la stampa il giorno del suo compleanno, comunicando così che la stampa è un’ottima idea regalo. Il secondo mostra le stampe appese, dando ai potenziali acquirenti un’ottima idea delle dimensioni e di come potrebbero apparire in casa loro.

Marketing 101: non puoi migliorare senza misurare

Come in ogni cosa nella vita, raggiungere l’eccellenza nel marketing è una questione di miglioramenti incrementali. E per farlo devi misurare il successo in ogni punto, altrimenti non riuscirai a vedere i miglioramenti né a capire cosa funziona e cosa no per te.

Ok, quindi quali metriche dovresti monitorare e come usarle per migliorare? Ecco cosa consigliamo come punto di partenza:

Volume Tasso di conversione Tasso di conversione ideale Copertura Numero di visualizzazioni sui canali n/d n/d Traffico Numero di visite al negozio % di visualizzazioni che diventano clic 20% (email), 5% (social), 3% ricerca Vendite Numero di vendite % di visite che diventano vendite 2,5% Collezionisti Numero di collezionisti % di acquirenti abituali 30%

Un buon tasso di conversione delle vendite è il 2,5% del tuo traffico. Significherebbe che l’engagement sui tuoi canali è autentico, cioè persone che ti seguono o si iscrivono alla tua lista email perché amano i tuoi contenuti e le tue opere. Quindi, per ogni 1.000 visite dal giusto tipo di follower, coinvolti per i motivi giusti, dovresti riuscire a realizzare circa 2.900 € di vendite. E, col tempo, questo dovrebbe portare ad acquisti ripetuti, se la qualità del prodotto e del servizio al cliente è buona. (Suggerimento: è qui che entriamo in gioco noi!)



Questo mostra due cose. La prima è che le tue vendite potrebbero sembrare lente all’inizio, a seconda dell’engagement che hai già, ma presto si moltiplicano fino a raggiungere la carriera e la libertà creativa che desideri. La seconda è che inseguire follower solo per fare numero non porterà al risultato che vuoi. Devi cercare follower autentici che amano quello che fai, e lo fai pubblicando il tipo di contenuti che abbiamo descritto qui sopra.

È tutto

Può sembrare molto materiale da affrontare e, sì, richiederà un certo impegno da parte tua. Ma fallo ora e troverai il successo nella vendita della tua arte. L’importante è semplicemente iniziare e scoprire lungo il percorso cosa funziona meglio per te! Ora usa questa checklist per mettere in pratica queste attività. Buona fortuna!