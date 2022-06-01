Come dimensionare le tue stampe d’arte da vendere online

Quando si acquista arte online, la maggior parte degli acquisti viene fatta con l’intenzione di esporre l’opera in casa, e questa percentuale cresce ulteriormente per gli acquisti d’arte online. Tenendo conto di ciò, per vendere arte online e incentivare le vendite è importante considerare due aspetti: la possibilità di offrire le tue stampe già incorniciate e in una gamma di formati.

Offri una gamma di formati per incentivare le vendite

Offrire ai tuoi clienti una gamma di formati può aumentare la probabilità di acquisto. Tuttavia, la gamma deve restare coerente con il soggetto e lo stile dell’opera, invece di proporre semplicemente 10 formati dall’extra small all’extra large.

Per esempio, riguardo al soggetto: l’opera ha un design intricato o è molto dettagliata? Se sì, è meglio esporla in formato medio o grande, in modo che i dettagli restino visibili anche a una certa distanza. Nel caso dei ritratti, in generale consigliamo di evitare di rendere le persone più grandi di quanto siano nella realtà. In altre parole, esiste una relazione tra formato e soggetto. Fare qualche stampa di prova nei formati che vorresti offrire può aiutarti, perché ti permette di capire appieno come la tua opera funziona alle diverse scale. Il cliente, ovviamente, non ha questa possibilità: per questo, quando usi theprintspace per vendere la tua arte, generiamo automaticamente immagini in scala che mostrano come apparirà la stampa su una parete, per aiutare il cliente nella scelta!

Offri stampe d’arte pronte da incorniciare

Offrire una gamma di formati solleva alcune domande specifiche, come quale unità di misura usare – pollici, centimetri o formati A – e come scalare la gamma verso l’alto o verso il basso. Ti consigliamo una soluzione che si è dimostrata efficace più e più volte nell’incentivare gli acquisti: offri le tue opere in formati pronti da incorniciare.

Il sistema metrico – cioè cm/mm – è ufficialmente in uso in tutto il mondo tranne che in tre Paesi. Tuttavia, sebbene il Regno Unito adotti ufficialmente il sistema metrico, l’uso delle unità imperiali è ancora molto diffuso, il che lo rende un po’ un’anomalia. La portata potenziale online è globale, quindi scegliere il sistema metrico ti permette di offrire alla platea più ampia possibile di acquirenti opere facili da incorniciare. Ti suggeriamo di cercare online le cornici pronte disponibili nel Paese del tuo mercato principale. Molte persone acquistano le cornici su Amazon, quindi comincia da lì.

Se scegli di offrire le tue opere in formati adatti alle cornici pronte, puoi usare il nostro servizio di dropshipping per la vendita di arte, che può includere una cornice pronta nell’ordine; oppure, se vendi solo la stampa, assicurati di indicarlo nella descrizione del prodotto. Per aiutarti, qui sotto trovi la nostra tabella dei formati di cornice più comuni per ciascun sistema di misura:

Come theprintspace può aiutarti a vendere arte online

Vendere le tue stampe d’arte online con theprintspace attraverso il tuo negozio online significa poterti concentrare sulla creazione, sulla cura e sulla promozione dei tuoi contenuti, mentre noi ci occupiamo della produzione delle stampe e dell’evasione degli ordini. Più facile di così!