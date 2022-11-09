Mi consigliate di vendere le mie stampe come edizione limitata?

Perché vendere la tua arte in edizione limitata può avere dei vantaggi.

Perché vendere edizioni limitate?

Vendere prodotti in edizione limitata può aumentare il riconoscimento del tuo marchio ed contribuire a costruire il tuo marchio personale.

Le edizioni limitate significano disponibilità limitata e la scarsità tende ad aumentare il valore – specialmente se il lavoro è molto richiesto. Anche il numero di stampe disponibili in edizione limitata fa la differenza. Per esempio, un’edizione limitata di 20 stampe avrà più valore rispetto ad una con 100 stampe.

Tuttavia, la decisione è interamente tua e dipende da diverse cose tra cui l’opera d’arte in questione, i tuoi obiettivi e altri fattori.

Puoi impostare il numero di edizioni limitate tramite creativehub. Se lo fai, ti consigliamo di caricare una firma digitale per il certificato di autenticità che viene inviato assieme l’ordine.

Clicca qui per scoprire come vendere stampe in edizioni limitate.