Ottimizzazione del Tasso di Conversione

Se stai generando traffico verso il tuo negozio d’arte, questo è già un risultato importante nel mondo di oggi pieno di distrazioni. Tuttavia, secondo gli studi sugli ecommerce, il 70% dei visitatori di negozi online non acquista e non ritorna mai. Per questo è fondamentale convertire il maggior numero possibile di visitatori alla prima visita, trasformandoli in acquirenti o iscritti alla newsletter.

Ed è qui che entra in gioco l’ottimizzazione del tasso di conversione (CRO). Le basi di una buona CRO sono informazioni chiare, un design efficace, semplicità e urgenza. Gli artisti che lavorano con noi beneficiano della nostra esperienza ventennale in questo ambito. Ecco alcune delle tattiche in cui crediamo: