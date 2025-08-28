Trasforma il “forse un giorno” in “venduto oggi”
Un negozio d'arte online ha bisogno di tre elementi: semplicità, informazioni di qualità e un momento “wow” con l’opera. Senza questi elementi, il traffico arriva e se ne va dimenticandosi di tornare, e questo significa perdere preziose relazioni con i collezionisti. Lavora con noi e facciamolo nel modo giusto.
Ottimizzazione del Tasso di Conversione
Il traffico verso il tuo negozio è prezioso, non sprecarlo
Se stai generando traffico verso il tuo negozio d’arte, questo è già un risultato importante nel mondo di oggi pieno di distrazioni. Tuttavia, secondo gli studi sugli ecommerce, il 70% dei visitatori di negozi online non acquista e non ritorna mai. Per questo è fondamentale convertire il maggior numero possibile di visitatori alla prima visita, trasformandoli in acquirenti o iscritti alla newsletter.
Ed è qui che entra in gioco l’ottimizzazione del tasso di conversione (CRO). Le basi di una buona CRO sono informazioni chiare, un design efficace, semplicità e urgenza. Gli artisti che lavorano con noi beneficiano della nostra esperienza ventennale in questo ambito. Ecco alcune delle tattiche in cui crediamo:
Pagine progettate per vendere
Abbiamo progettato i nostri modelli di pagina Shopify basandoci su anni di esperienza, oltre a numerosi test comparativi e analisi dei dati.
Immagini accattivanti che generano vendite
Nel mondo dell’ecommerce adottiamo sempre il mantra “le persone comprano ciò che vedono”. È quindi fondamentale presentare i prodotti in modo attraente, utilizzando immagini curate e supportandole con descrizioni dei prodotti informative ed evocative.
Il risultato finale testato e migliorato
Titoli, layout, call-to-action, design delle pagine — ogni dettaglio viene testato e misurato attentamente per valutarne l’impatto sulle vendite.
Per creare relazioni solide con i collezionisti, è fondamentale offrire prodotti che valorizzino al meglio le tue opere e che suscitino stupore quando vengono ricevuti.
Grazie a oltre due decenni di esperienza, sappiamo esattamente quali prodotti proporti e come stabilirne il prezzo. Questa competenza è il frutto di anni di lavoro: sfruttiamola insieme e iniziamo a far crescere le tue vendite!
1. Comprendi il tuo pubblico
Chi sono i tuoi follower? Da dove vengono? Cosa li motiva? Sapere questo è il primo passo.
2. Definisci la tua strategia di prodotto
Ti consigliamo una gamma di prodotti che si adattino al tuo lavoro, al tuo pubblico e all’identità del brand che vuoi costruire.
3. La presentazione è tutto
Design accattivante, testi basati sulla scienza comportamentale e storytelling di prodotto che cattura e converte.
4. Misura, confronta, migliora
Confrontiamo i tuoi risultati con i nostri benchmark di dati, identifichiamo ciò che funziona e continuiamo a ottimizzare per ottenere un successo sempre maggiore.