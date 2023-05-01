Perché devo caricare i file delle mie opere su creativehub?

Il motivo per cui devi caricare i file delle tue opere su creativehub, invece che direttamente sul tuo sito, è che stampiamo ed evadiamo il tuo ordine usando proprio quel file di stampa. Se il file non è nel tuo account creativehub, non possiamo stampare l’ordine.
Per questo dovresti caricare su creativehub file ad alta risoluzione, idealmente a 300 PPI e dimensionati per il formato di stampa più grande di cui hai bisogno.
Una volta applicate le impostazioni di vendita ai tuoi file, il nostro sistema genera un codice SKU unico per ogni prodotto o variante creata. Scopri di più su come funzionano i codici SKU.