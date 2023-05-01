Cosa significa lo stato di evasione dell’ordine?

Lo stato di evasione di un ordine ti dice a che punto si trova l’ordine, cioè se è in produzione, se è stato spedito o se, magari, c’è un errore.
Puoi controllare lo stato di evasione del tuo ordine nella pagina “Store fulfilment” del tuo account creativehub. Scopri come consultare i tuoi ordini in dropshipping in creativehub in questo articolo.
Qui sotto spieghiamo ogni stato:
- New order: ordine ricevuto e inviato in produzione
- In Production: evasione dell’ordine in corso
- Dispatched: ordine spedito al cliente
- Card required: nel tuo account creativehub manca una carta di pagamento. Devi aggiungere una carta affinché possiamo addebitare i costi di evasione ed elaborare il tuo ordine.
- Payment failed: l’ordine non può essere elaborato perché il pagamento dei costi di evasione (addebitati sul tuo account) non è riuscito. Devi risolvere il problema con la tua banca affinché possiamo ritentare il pagamento ed elaborare il tuo ordine.
- Suspended order: l’ordine sospeso non può essere elaborato per uno dei tre motivi seguenti:
- Nei dettagli dell’ordine manca l’indirizzo di spedizione
- Il codice SKU del prodotto di stampa sul sito è diverso dal codice generato in creativehub
- L’opzione “Print” ordinata dal sito non esiste in creativehub.