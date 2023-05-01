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Cosa significa lo stato di evasione dell’ordine?

Lo stato di evasione di un ordine ti dice a che punto si trova l’ordine, cioè se è in produzione, se è stato spedito o se, magari, c’è un errore.

Puoi controllare lo stato di evasione del tuo ordine nella pagina “Store fulfilment” del tuo account creativehub. Scopri come consultare i tuoi ordini in dropshipping in creativehub in questo articolo.

Qui sotto spieghiamo ogni stato:

  • New order: ordine ricevuto e inviato in produzione
  • In Production: evasione dell’ordine in corso
  • Dispatched: ordine spedito al cliente
  • Card required: nel tuo account creativehub manca una carta di pagamento. Devi aggiungere una carta affinché possiamo addebitare i costi di evasione ed elaborare il tuo ordine.
  • Payment failed: l’ordine non può essere elaborato perché il pagamento dei costi di evasione (addebitati sul tuo account) non è riuscito. Devi risolvere il problema con la tua banca affinché possiamo ritentare il pagamento ed elaborare il tuo ordine.
  • Suspended order: l’ordine sospeso non può essere elaborato per uno dei tre motivi seguenti:
    1. Nei dettagli dell’ordine manca l’indirizzo di spedizione
    2. Il codice SKU del prodotto di stampa sul sito è diverso dal codice generato in creativehub
    3. L’opzione “Print” ordinata dal sito non esiste in creativehub.
Aggiornato il ottobre 2026

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