Qual è il processo di evasione degli ordini?

Scopri i processi di pagamento ed evasione degli ordini per la vendita di stampe artistiche con creativehub.

Come iniziare

Per iniziare, accedi al tuo account creativehub o registrati qui a seguire.

Quando vendi le tue opere artistiche usando creativehub, esistono alcune differenze su come ricevere i pagamenti dai tuoi clienti e su come pagare creativehub per i costi di evasione della stampa.

Ci sono due tipologie di transazione:

Transazione 1: Cliente & Venditore

La prima transazione avviene tra il cliente ed il venditore. Questa transazione avviene sul tuo negozio online.

Il cliente paga al venditore il prezzo al dettaglio del prodotto ed i costi di spedizione specificati dal venditore.

Questa transazione viene pagata nell’account del negozio online del venditore e depositata nella banca nominata dal venditore (puoi impostare questi dati nelle impostazioni principali del tuo negozio).

Creativehub non svolge alcun ruolo in questa parte del processo.

Transazione 2: Venditore & creativehub

Quando un prodotto creativehub viene venduto nel tuo negozio, creativehub riconoscerà automaticamente l’ordine tramite il codice SKU del prodotto.

L’ordine viene inviato al sistema di gestione degli ordini di creativehub in modo che possa essere evaso dal nostro laboratorio di stampa.

Quando il tuo ordine viene registrato nel nostro sistema di produzione, ti addebiteremo i costi di produzione. I costi di produzione sono dati dal costo di spedizione e dal costo di stampa. Puoi visualizzare questo numero quando personalizzi le impostazioni di vendita in creativehub. Questi costi non sono uguali ai costi al dettaglio del tuo negozio online, che dovrebbero essere più alti in quanto includono un margine di profitto.

Tutti gli ordini effettuati in una giornata vengono importati dopo la mezzanotte. Per esempio, se effettui una vendita il 14 giugno, il nostro sistema di produzione riceverà l’ordine alla mezzanotte del 15 giugno.

Se effettui 50 vendite il 14 giugno, il processo sarà lo stesso. Ciò avviene in modo da poter raggruppare tutte le tue vendite in un dato giorno in una sola fattura e addebitarti l’importo una volta al giorno.

Se non ha aggiunto una carta di pagamento per i costi di evasione, riceverai un’email che ti informerà della necessaria di aggiungere una carta di pagamento.

Clicca qui per sapere come aggiungere una carta di pagamento in creativehub.

Evasione degli ordini

Una volta ricevuto il pagamento dei costi di evasione, il tuo ordine sarà ricevuto dal nostro sistema di gestione della produzione. Il nostro obiettivo è sempre quello di stampare e spedire gli ordini entro 2-5 giorni lavorativi.

Riceverai un’altra e-mail contenente il numero di tracking, una volta che l’ordine è stato inviato dal nostro laboratorio Questo ti permetterà di segnare l’ordine come ‘evaso’ nel tuo account Shopify e di informare il tuo cliente che l’ordine è stato spedito.